Il nuovo fidanzato di Belen? Fino a due settimane fa flirtava con un'altra bellissima sudamericana

Il gossip del momento è quello che vede protagonista Belen Rodriguez. La showgirl argentina da ormai molte settimane è al centro dell'attenzione mediatica della cronaca rosa per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, che stano alle voci di questi ultimi giorni l'avrebbe tradita con Alessia Marcuzzi. Sono solo indiscrezioni, che per altro sono già state smentite sia dall'ex ballerino che dalla conduttrice romana, mentre l'argentina avrebbe dato una mezza conferma citando Bella senz'anima. Questa è la canzone che Emma Marrone cantò ad Amici dedicandola proprio a lei e a Stefano De Martino, quando il ballerino la tradì con l'argentina.

Belen Rodriguez ora si trova in Campania e si gode qualche momento di relax tra Napoli e Capri. Non è sola, con lei c'è un nutrito gruppo di amici, tra i quali il fratello Jeremias, che sono arrivati insieme a lei nella città di Partenope. Tra loro, inoltre, pare ci sia anche la sua nuova fiamma, un aitante imprenditore napoletano che proprio in questi giorni ha festeggiato il compleanno in un esclusivo circolo di Napoli. Lui è Gian Maria Antinolfi, molto noto nel capoluogo campano. Belen Rodriguez è stata l'ospite d'eccezione del party organizzato dall'imprenditore e al quale l'argentina si è presentata avvolta da un lungo abito bianco con ampia scollatura sexy. L'argentina sembrava quasi una sposa e chi era presente alla festa assicura che i tra i due il feeling sia alle stelle.

Gian Maria Antinolfi non è nuovo alle cronache rosa e mondane. Il sito Dagospia, che sembra aver preso a cuore le vicende amorose di Belen e di Stefano De Martino, ha scoperto che. solo fino a due settimane fa, l'aitante imprenditore napoletano trovava rifugio e conforto tra le braccia di un'altra bellissima e statuaria showgirl sudamericana nota al pubblico televisivo. Infatti, Antinolfi era stato pizzicato con Dayane Mello, conosciuta per aver partecipato all'Isola dei famosi e per essere un'ex di Stefano Bettarini. Il flirt tra i due è stato molto rapido e ora Gian Maria Antinolfi non sembra avere occhi che per Belen Rodriguez, che dopo il dispiacere per aver visto naufragare, di nuovo, il suo matrimonio con Stefano De Martino sembra abbia trovato la serenità tra le braccia di un altro uomo. Ora, sia la showgirl argentina che l'ex ballerino si trovano a Napoli, ovviamente separati e pare non si siano mai incrociati, avendo cura di frequentare luoghi e compagnie ben distinte per non correre nessun rischio.