La crisi fra Iannone e la De Lellis? "Arriva da lontano"

Nonostante Giulia De Lellis abbia cercato di rassicurare tutti i fan sul fatto che nella sua vita va tutto bene, sono ormai giorni, per non dire settimane, che non appare insieme al fidanzato Andrea Iannone. La cosa non è passata inosservata tanto che da più parti si dà ormai la coppia come “scoppiata”. Ovviamente non avendo nessuna conferma in merito, si possono fare solo supposizioni, ma una certezza c’è ed è quella di una serata "molto movimentata" documentata da un paparazzo che ha poi raccontato la cosa al sito di WolfBreak News.

Questo fotografo racconta nei minimi particolari la festa a sorpresa di compleanno di Giulia organizzata da Andrea Iannone avvenuta il 14 di gennaio. Tutto inizia, secondo questo fotografo, con l’arrivo di Giulia e Andrea sulla Ferrari del pilota. Prima ancora erano arrivato gli ospiti, il fratello e la sorella di Giulia, la mamma e il papà, Luca Onestini e Ivana Mrazova, il fratello di Andrea e molti amici della coppia.

La festa a sorpresa continua fino alle due e mezza di notte, quando gli ospiti iniziano ad uscire dal locale. Con loro anche Andrea e Giulia e proprio in quel momento escono allo scoperto i fotografi che vogliono fotografare la coppia. Ma arriva, sempre secondo il racconto, il padre di Giulia De Lellis che si avvicina minaccioso ai fotografi per impedire che venissero scattate le foto mettendo la mano davanti all’obiettivo di uno di loro. Gli altri fotografi, però, stanno riprendendo la scena, e soprattutto il fatto che Andrea Iannone si defila con la sua Ferrari lasciando da sola Giulia che tenta di fermare il padre che intanto ai fotografi ripete la frase “ Basta c’avemo i problemi nostri ”, riferendosi ai problemi giudiziari di Andrea Iannone.

La scena continua con il padre di Giulia molto alterato che minaccia "di fare a pezzi" i fotografi. Nel frattempo le urla del fratello di Giulia spingono la influencer a salire sulla Ferrari del fidanzato, tornato indietro a prenderla, e i due spariscono nella notte verso il loro hotel nel pieno della galleria del Duomo di Milano. Il giorno dopo, i due ricompaiono con i musi lunghi e appena usciti dall’hotel si separano andando ognuno per la propria strada e con i propri mezzi, segno questo, sempre secondo la fonte, di una brutta discussione o comunque di poca tenerezza tra i due.

Ovviamente queste solo le parole di chi ha assistito alla scena e non è detto che proprio da quel momento i due abbiano cominciato a vivere un periodo di crisi come sembra in questo momento, ma nel frattempo nessuna notizia da parte di entrambi e la non comunicazione da parte di Giulia sul suo Instagram solitamente molto attivo, non fa ben sperare. È comparsa solo con un post in cui compare una frase del libro The Poison Tree - Planted and Grown in Egypt di Marwa Rakha un libro che proprio secondo la scrittrice parla di “Amore, matrimonio, divorzio, sesso, appuntamenti, verginità, incontri per adulti, religione, vergogna, tabù, guerre di genere e paura che crescevano e sbocciavano sul mio albero veleno”. Il significato? Per ora sconosciuto.