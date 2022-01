"Mio padre deportato...": Del Debbio scoppia in lacrime dalla Venier

Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di ‘Dritto e Rovescio’, ha raccontato, commuovendosi, a ‘Domenica In’ la storia del padre Velio. Del Debbio è figlio di un deportato che durante la Seconda Guerra Mondiale fu trasferito dai nazisti nel campo di concentramento e smistamento nazista di Luchenwalde, a 60 chilometri da Berlino, dove restò per due anni, fino all’aprile del 1945, quando venne finalmente liberato dagli alleati.

Del Debbio: "400 chilometri a piedi"

Il giornalista ha raccontato a Mara Venier che “gli americani gli diedero da mangiare pian piano. Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto quello che mangiava perché non era più abituato. Il viaggio per arrivare in Italia è stato fatto su un camion che trasportava frutta e poi su un carro bestiame. È arrivato così fino a Verona e poi venne a Lucca a piedi, 400 chilometri”. L'uomo era stato catturato in Grecia l’8 settembre del 1943 e tenuto prigioniero per due anni, fino all'aprile del '45. Un pianto liberatorio quello del conduttore arrivato alla fine del racconto che ha ripercorso la vita del babbo che, come lui stesso ha ammesso, di quelle cose “ne parlava con grande difficoltà. Come fai a raccontare l’inferno?” ha spiegato Del Debbio.

Venne lasciato solo con mamma