Demi Rose distrutta, perde entrambi i genitori

Siamo abituati ad ammirane le sue curve sexy e gli outfit minimal, ma dietro il sensuale sorriso di Demi Rose si cela un profondo e straziante dolore. La giovane modella ventiquatrenne ha perso tragicamente i genitori e in brevissimo tempo: il padre è deceduto a ottobre dopo una lunga battaglia contro il cancro, seguito dall'amatissima madre a soli sette mesi di distanza. Nonostante il momento drammatico, Demi ha voluto condividere le sue emozioni con i suoi fan, così da ricevere e donare sostegno a chi sta vivendo un'esperienza simile.

La giovane ha realizzato un podcast dove ha raccontanto della sofferta morte del padre Barrie Mawby, vittima di una lunga ed estenuante battaglia, quindi del decesso della madre Christine Mawby. La donna era stata colpita da un ictus causato da un infarto, quando Demi aveva solo diciassette anni, lasciandola quasi completamente disabile. La stessa modella si prendeva cura dell'adorata madre, accudendola con amore e pazienza da circa sette anni, fino al decesso per un'improvvisa infezione allo stomaco.

La perdita dolorosa e quasi simultanea di tutti e due i genitori ha avuto un impatto devastante nella vita di Demi che si è trovata improvvisamente sola, a fare i conti con un'assenza importante nella sua vita di giovane adulta. Un'esperienza travolgente che l'ha spinta a crescere in modo rapido e adindossare la corazza per fronteggare la sofferenza: per questo ha pensato di condividere la sua esperienza come testimonianza utile emotivamente ad altre persone.

Una condizione che potrebbe aiutare spingendo la gente ad aprirsi per sfogare il dolore dato da un'assenza simile, una situazione che Demi ha attraversato tra le lacrime ma che l'ha resa più forte. Anche grazie al supporto ed al sostegno degli amici e degli affetti più cari, testimonianza molto importante in momenti così devastanti.

La giovane ha sempre potuto contare sul sostegno lavorativo da parte dei suoi genitori, che l'hanno sempre sostenuta durante il suo cammino di modella, nonostante le immagini sexy e volutamente hot. A distanza di tempo, Rose ha voluto celebrare la sua famiglia e l'amore che nutriva nei loro confronti: un'occasione per riportare in vita due figure così fondamentali nella sua vita e la cui assenza è ancora tangibile.

