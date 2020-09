La denuncia choc di Valentina Vignali: "Lo skipper ci ha fotografato le parti intime"

Ultimi giorni di vacanza per Valentina Vignali, che sta trascorrendo le ferie alle isole Eolie. Natura incontaminata e relax per la modella, cestista ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha vissuto un'esperienza a dir poco sgradevole a causa di uno skipper dell'imbarcazione sulla quale sta trascorrendo le vacanze insieme alle amiche. È stata lei stessa a raccontare la dissaventura attraverso le sue storie Instagram, annunciando che presto sporgerà denuncia contro l'uomo.

Sono in vacanza a Lipari e sono due giorni che affittiamo una barca abbastanza grande con uno skipper che la guida, affidandoci completamente a questa persona

Mentre eravamo a bordo ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite

", racconta Valentina Vignali, contestualizzando quanto le è accaduto poche ore fa. Pare che lo skipper si sia approfittato di un momento di distrazione delle ragazze mentre queste erano rilassate a prendere il sole e le avrebbe fotografate, cogliendo anche alcuni dettagli delle parti intime. Insospettite dall'atteggiamento dell'uomo, Valentina Vignali e le amiche avrebbero quindi deciso di interrompere prima del tempo la loro escursione in barca e così hanno chiesto di poter tornare in porto. "", continua Valentina Vignali.

A quel punto hanno domandato allo skipper di mostrar loro il contenuto del suo telefono cellulare, con il quale lo avevano visto armeggiare poco prima, insospettendosi. " Lui ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo: foto di parti intime, seno, sedere, primi piani ecc… Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna! ", ha affermato l'ex gieffina. Pare che l'uomo abbia scattato diverse foto alle sue ospiti durantei due giorni in barca e che le abbia poi inviate in una chat con i suoi amici. Inevitabile la reazione di Valentina Vignali, che a quel punto ha scaraventato in acqua il telefono dello skipper.