D'estate anche in Rai si parla di sesso. E torna l'"Almanacco"

Si tratterà anche un argomento per molto tempo tabù in Rai: il sesso. In tutte le sue declinazioni e forme. Etero, omo, fluido. «Con leggerezza ma serietà», viene spiegato per arginare subito le probabile polemiche. Sex è uno dei quattro programmi che la Tv di Stato mette in campo per le serate di un'estate che non sia fatta solo di repliche e telefilm, come da anni lamentano gli spettatori. Gli altri tre sono l'estroso Almanacco con il personaggio del momento Drusilla Foer, un viaggio tra gli artisti di strada con Nek e un simpatico gioco sui dubbi della vita che vede il ritorno in tv di Caterina Balivo dopo due anni di assenza. I quattro show (tre per Raidue e uno per Raitre) sono anche il primo risultato della nuova organizzazione Rai divisa per generi e non più per canali. Poi, si vedrà se questa piccola grande rivoluzione porterà a un miglioramento del prodotto. Comunque la fascia intrattenimento della sera, la più importante, è guidata da Stefano Coletta che spiega: «Un cambiamento che inizia con questi quattro volti che segnano un tentativo di accompagnare i telespettatori anche d'estate e di dare una nuova vita al secondo canale che versa in difficoltà».

Dunque, partiamo dallo show che potrebbe dargli più grattacapi, anche se sarà l'ultimo a partire in ordine di tempo. Sex andrà in onda dal 5 agosto in seconda serata sul terzo canale con la guida di Angela Rafanelli, una iena già esperta di queste tematiche (Loveline su Mtv). «Sarà un programma colorato - racconta lei - dove si parlerà in modo naturale, leggero e rilassato: storie di amori, sentimenti e sesso, identità di genere e inclusione, con la musica e gli esperti, senza superare l'asticella del pruriginoso. Potrà guardarlo anche mia figlia di otto anni». «Spero che Sex venga accolto senza polemiche - aggiunge Coletta - perché osserverà la carta di servizio pubblico, del pluralismo e dell'informazione corretta. Il sesso in tanti nuclei familiari resta ancora un tabù e noi ci proponiamo di aiutare le famiglie a parlarne».

La prima a prendere il testimone di questa estate colorata è la più colorata che ci sia, Drusilla Foer, personaggio en travesti sotto cui si cela Gianluca Gori che gli spettatori Rai hanno conosciuto a Sanremo. L'idea è riprendere lo storico Almanacco in chiave moderna, affrontando temi di attualità in chiave ironica ma invitando anche alla riflessione. In onda da questo lunedì, dalle 19,50 alle 20,25, mentre sulle altre reti ci sono i tg, non si preoccupa della concorrenza: «Se qualcuno mi vorrà ascoltare ben venga, altrimenti si guarderanno le notizie. Io farò anche qualche cantatina e con me ci sarà Topo Gigio. A me incoscienza e coraggio non mancano».

A Nek, invece, è affidato il compito di offrire una grande vetrina agli artisti sconosciuti che ascoltiamo nelle piazze. Lo show si intitola Dalla strada al palco e sarà in onda su Raidue dal 28 giugno per quattro puntate in prima serata. Il pretesto è andare a cercare i nuovi Maneskin, la speranza è che trovi ascolto tra gli spettatori dopo la tiepida accoglienza avuta da The Band, lo show sui gruppi musicali che però Coletta rivendica come «esperimento per innovare».

Infine, il programma che segna il ritorno in tv della Balivo si chiama Help - Ho un dubbio e andrà in onda da fine luglio al giovedì su Raidue: i concorrenti esprimono, appunto, un dubbio («Mi faccio un tatuaggio o no?» «Vado in pensione o no?») e vengono aiutati dal pubblico a risolverlo. «Non mi sono pentita di aver lasciato la conduzione - spiega Caterina - In certi momenti si fanno delle scelte e io ho scelto la famiglia. Sono grata al direttore Coletta che mi ha rivoluto anche se l'ho abbandonato due anni fa. Ora sono pronta a tornare». Presto la vedremo anche su Tv8 alla guida dello show Vuoi sposare mia mamma?.