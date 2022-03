"Dice che dobbiamo svecchiare…". Affondo della Venier contro Pretelli

Quando si dice "legarsela al dito". Mara Venier ha dato lezioni in questo specifico ambito con una frecciatina di precisione all'indirizzo di Pierpaolo Pretelli, che ormai è assodato sia stato archiviato come valletto di Domenica In. La conduttrice non sembra aver digerito la battuta fatta dall'ex gieffino a Verissimo, per altro programma concorrente del contenitore Rai della domenica pomeriggio. Tutto sembrava risolto con uno scambio di battute social, con Pretelli che, capendo la mala parata e il rischio di aver fatto un grande passo falso, aveva addirittura professato il suo amore per "zia Mara" mostrando una foto di loro incorniciata.

" Qui c'è un'aria fresca, invece lì ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po‘... ", aveva detto Pierpaolo Pretelli ospite di Verissimo. Una battuta non riuscita per l'ex velino di Striscia la notizia, che poi su Instagram si era difeso spiegando di essere un tipo ironico e che chi lo conosce sa com'è fatto. Ma il problema è proprio questo: per fare un certo tipo di ironia bisogna essere personaggi strutturati. Ma, soprattutto, anche il più dissacrante dei comici si guarderebbe bene dal fare un certo tipo di ironia, non tanto per la battuta in sé ma per il contesto. Si chiama buon senso ed è uno dei capisaldi dei grandi intrattenitori.

E POI LUI PIERPAOLO PRETELLI, questa faida tenendomi in vita Mara non smettere mai#DomenicaIn pic.twitter.com/CkMnMUIRil — Nicolò (@NicoloC__) March 27, 2022

Subito dopo la messa in onda dell'intervista a Pretelli e al termine di Domenica In, Mara Venier aveva condiviso le parole dell'ex valletto su Instagram con un commento velenosissimo: " Porello! ". Poi erano arrivate le scuse accorate di Pretelli e quello che sembrava un atto di clemenza da parte di Mara Venier, che lo aveva rassicurato promettendogli un incontro in un prossimo futuro. Pretelli rassicurato, polemiche quietate. Ma ecco il colpo di coda improvviso della conduttrice di Domenica In, che ha approfittato della presenza in studio di Stefano De Martino per riaccendere il chiacchiericcio attorno all'ex valletto. " Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare… ", ha detto Mara Venier all'indirizzo del conduttore di Rai2.

Una battuta che ha inevitabilmente infiammato i social, che difficilmente dimenticano scontri come questi. Mara Venier ha deciso di replicare in tv alla battuta fatta a Verissimo da Pierpaolo Pretelli. Una risposta ironica che probabilmente non avrà nessun seguito e terminerà così uno degli scontri più vivaci e simpatici della tv degli ultimi mesi.