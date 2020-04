La dichiarazione di Favoloso alla Morali: "Sarà che c'è lei ma questa è quella che amo di più"

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso proseguono la loro storia d'amore contestuale alla quarantena. La coppia, dopo aver avuto forse qualche problema nelle settimane precedenti, pare si sia ritrovata e adesso il loro affiatamento è più forte che mai. Quotidianamente, infatti, la coppia aggiorna i suoi seguaci con numerose storie della sua quotidianità ma non mancano le polemiche per alcune loro scelte. Una delle ultime storie pubblicate da Luigi Mario Favoloso è una vera e propria dichiarazione d'amore per Elena Morali, segno che i due sembrano aver davvero trovato la serenità l'uno al fianco dell'altra.

Come tanti altri vip durante questa quarantena, anche Luigi Mario Favoloso qualche giorno fa ha deciso di cambiare look. Con i barbieri e i parruchieri chiusi si è quindi affidato alla sua fidanzata. Elena Morali ha però sbagliato nel taglio dei capelli del compagno e così è stata costretta a tagliare via tutto, regalando a Favoloso un look rasato inedito. L'ex fidanzato di Nina Moric non è sembrato molto contento del lavoro della sua fidanzata ma non ha avuto alternative una volta compiuto l'errore. Certo, i capelli ricrescono e Luigi Mario Favoloso avrà di nuovo modo di sfoggiare un taglio alla moda, ma sicuramente per un po' potrà fare a meno del barbiere pur restando in ordine. Dopo aver compiuto il lavoro e aver condiviso man mano le storie su Instagram, Luigi Mario Favoloso nelle scorse ore ne ha voluto ripubblicare una di quella serie, forse la più significativa, lasciando parole d'amore importanti per la sua Elena.