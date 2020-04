Luigi Favoloso ed Elena Morali nudi sui social. Ma gli utenti protestano: "Volgari"

Web in rivolta contro Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali: la coppia ha deciso di stupire la rete pubblicando uno scatto hot che non è stato molto gradito.

Fin dall’inizio della loro relazione, i due hanno sempre fatto mormorare: l’accoppiata Favoloso-Morali ha colto tutti alla sprovvista e, inizialmente, ha fatto pensare ad un gossip organizzato ad arte per semplice business. Lei, appena conclusa la relazione parallela con il comico Scintilla e Di Lorenzo, lui rientrato da una fuga (apparsa inizialmente come una sparizione misteriosa) e costretto a rispondere delle accuse di violenza da parte della ex Nina Moric, sembra siano riusciti a trovare insieme un equilibrio dopo le storie passate.

In quarantena insieme dopo un viaggio a Beirut durante il quale Favoloso è riuscito a conquistare il cuore della Morali, ora i due fanno coppia fissa e hanno deciso di sorprendere tutti con uno scatto a luci rosse. Nelle ultime ore, infatti, l’imprenditore napoletano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae nudo alle spalle della compagna, anche lei in deshabillé, mentre copre con le mani le sue parti intime.

“ Finchè anima non ci separi ”, ha scritto lui a corredo del suo post, ma la reazione degli utenti della rete non si è fatta aspettare. “Ma le foto con dei vestiti, un panorama o un bel tramonto vi fanno schifo eh?!”, ha domandato ironicamente un utente, “A me non piace criticare ma questa foto è di un volgare pazzesco...”, ha precisato un altro, “Eravate scemi separati e insieme doppiamente scemi... bella coppia ... e se vi chiedete perché va male l’Italia? Questa la riposta”, “Non so chi mi fa più schifo dei due. Per un po’ di like ti vendi anche a questa qua che ha meno like di te”, “Mi fate ca..re e mi fate vomitare”, si continua a leggere tra i commenti.

Molti messaggi al vetriolo sono stati indirizzati anche a Elena Morali, accusata di cambiare fidanzati con troppa frequenza e di aver fatto un uso eccessivo di Photoshop ma, tra le tante critiche alla coppia, si sono iniziati a leggere anche commenti volti a difendere la scelta dei due di mostrarsi nudi. “Trovo che sia una foto molto artistica e che descrive la vostra personalità, siete due anime che combaciano perfettamente!”, ha scritto un internauta, “Fino a prova contraria ‘il nudo’ fa parte dell'espressione artistica occidentale ed è stato utilizzato per esprimere ideali di bellezza dall'antica Grecia al Rinascimento. Per questo siate più intelligenti e ricordatevi che l'espressione più poetica dell'amore è quella che agli occhi può sembrare volgare ma si riduce nell'espressione massima di completezza”, ha voluto precisare qualcun altro.