"Ilary non lo ha mai incaricato": diffidato l'investigatore privato

L'investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi? È solo l'ennesima fake news. A dirlo con fermezza è l'avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone, che attraverso il sito Dagospia ha smentito le dichiarazioni rilasciate Ezio Denti, l'investigatore che ha dichiarato di essere stato pagato 75mila euro dalla Blasi per pedinare Totti mentre si vedeva di nascosto con Noemi Bocchi.

" La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi, infatti, non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico. Non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito ", ha scritto in una nota il legale della conduttrice dell'Isola, smontando punto per punto l'intervista che l'investigatore privato romano ha rilasciato nelle scorse ore al settimanale Nuovo.

Ezio Denti, noto professionista della Capitale, aveva dichiarato di essere stato pagato da Ilary Blasi " nel mese di aprile 2022, per effettuare indagini sul Signor Francesco Totti ". Ma in realtà la showgirl non ha mai avuto alcun contatto con il detective, che a Nuovo ha fornito dettagli e particolari del suo presunto lavoro per Ilary. L'avvocato Simeone ha smentito ogni incontro della sua assistita con Denti - anche l'episodio dell'hotel e del sms che il Pupone avrebbe trovato sul cellulare della moglie - e ha precisato: " Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news. Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione, da valere anche come rettifica" .