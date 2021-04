Kate Middleton "addestrata" per diventare la futura Regina

Che cosa ricorderemo del funerale del principe Filippo? Ci sono molte immagini di questo evento storico che rimarranno nella nostra memoria. La regina Elisabetta seduta da sola, il capo chino, curva sotto il peso della sua pena, il gesto di voltarsi a cercare Filippo, William e Harry che tentano di parlarsi dopo più di un anno di lontananza, la bellezza di Kate Middleton ma, soprattutto, la sua vittoria schiacciante sull’assente e sempre più esclusa Meghan Markle.

Se Meghan rompe, Kate ripara

Meghan l’elemento di disturbo. Meghan l’americana divorziata che avrebbe creato un vero e proprio scisma familiare. Meghan che ha rotto gli equilibri, Kate che tenta di ricomporli. E ci riesce. Durante il funerale del principe Filippo la duchessa di Cambridge ha compiuto un gesto da diplomatico consumato, coinvolgendo William e Harry in una conversazione per poi lasciarli soli e ritirarsi, in disparte, a parlare con Sophie di Wessex. Un colpo da maestro con cui Kate ci ha mostrato di saper misurare gesti e parole, senza ostentare i sentimenti.

A questo proposito il Telegraph ha sottolineato: “Kate ha fatto quello che ha sempre fatto da quando è arrivata per la prima volta nella famiglia Windsor, senza sbagliare un colpo: è andata oltre. Alle esequie ha contribuito ad ammorbidire la narrativa negativa intorno alla faida tra fratelli, trasformando quella che avrebbe potuto essere uno scenario teso in qualcosa di molto più leggero”. La faida che Meghan Markle (con Harry) ha contribuito a inasprire con l’intervista a Oprah.

C’è stato anche un altro momento indimenticabile che ha definito il ruolo e l’influenza di Kate come ago della bilancia nella royal family, futura matriarca dopo la regina Elisabetta. Il bacio di consolazione dato al principe Carlo. All’uscita dalla St. George’s Chapel, dopo il funerale del duca di Edimburgo, Kate Middleton si è avvicinata al suocero e lo ha baciato sulla guancia, come una figlia farebbe con il padre, in maniera del tutto spontanea. Con un piccolo gesto d’affetto la duchessa ha trovato la sintesi perfetta tra umanità, personalità e rispetto del protocollo. In poche parole: Kate non segue pedissequamente le regole, ma riesce a interpretarle, modernizzandole.

La “tranquilla sicurezza” di Kate

Tra le immagini del funerale del principe consorte che non dimenticheremo c’è la fotografia iconica che Chris Jackson, fotografo reale da quasi 20 anni, ha fatto a Kate Middleton. Seduta nell’auto che la sta portando alla St. George’s Chapel, la duchessa ha uno sguardo intenso, puntato verso l’obiettivo, la mascherina a coprirle il volto. Con Kate il fotografo si è superato, regalandoci il ritratto di una futura regina sobria, molto seria, discreta, ma con gli occhi scintillanti di vita e di personalità.

Tra l’altro sul profilo Instagram di Jackson troviamo la stessa foto nella versione bianco e nero che fa risaltare l’austerità dello sguardo e dell’outfit della duchessa, concentrando l’attenzione anche sui suoi gioielli: i Queen’s Bahrain Pearl Earrings gli orecchini di perle della regina Elisabetta, ricevuti come regalo di nozze nel 1947 dal Hakim del Bahrein Salman ibn Hamad al Khalifa e la Four Row Japanese Pearl Choker che Lady Diana indossò nel 1982, anche questa un dono fatto alla regina Elisabetta, ma stavolta dal governo giapponese nel 1975.

L’iconografia della futura regina consorte Catherine è completa. È come se questa foto ci consentisse di guardare nel futuro. È addirittura possibile che lo scatto rimanga nella Storia come primo vero ritratto ufficiale di Kate come sovrana consorte “in pectore”. Ancora il Telegraph ci dice: “Rivela lo sguardo fisso e serio di un personaggio reale che negli ultimi dieci anni di monarchia ha dimostrato di essere guidato da una tranquilla sicurezza e una calma compostezza. Splendente, con le perle della Regina, anche dietro a una mascherina nera, la 39enne madre di tre figli è riuscita a far emergere stile e sostanza”.

La nascita di una Regina

Meghan Markle non brillava per la sua assenza al funerale. Anzi, in certi momenti la sua figura rimaneva sfumata dietro a quella di Kate Middleton. A proposito della duchessa di Cambridge, diventata insostituibile per i Windsor, il Daily Mail ha scritto: “Ha confortato il principe Carlo, ha riunito William e Harry e ha donato tranquilla dignità alla cerimonia. Deve essere stata dura accettare quanto detto da Meghan e Harry durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ma lei ha voluto fare ciò che era meglio per la famiglia reale. Come la Regina, non serba rancore né cerca vendetta. Kate ha capito che la Regina ha bisogno di lei e di William ora più che mai”.