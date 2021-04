L’ultimo sfregio di Kate a Meghan, per il funerale di Filippo indossa le perle di Diana

Benché in un’occasione molto triste, i funerali del principe Filippo, la bellezza e l’eleganza di Kate Middleton erano sfolgoranti. Sull’abito nero di Roland Mouret, con scollatura, abbinato a un cappello con veletta e a un cappotto con chiusura a fiocco di Catherine Walker, spiccava una collana di perle e diamanti che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori. Un gioiello che potrebbe nascondere un messaggio per Meghan Markle

La collana di perle di Lady Diana, gli orecchini della Regina

Non è la prima volta che vediamo questa collana, la Four Row Japanese Pearl Choker, al collo di Kate. L’ha già indossata nel 2017, per il 70esimo anniversario di matrimonio di Sua Maestà e del duca di Edimburgo. Le perle coltivate sono un regalo che il governo giapponese fece alla regina Elisabetta in occasione della sua visita ufficiale del 1975. La struttura, con chiusura a forma di doppia parentesi e tre file di diamanti a impreziosirla, venne realizzata da Garrard.

La sovrana la prestò a Lady Diana nel 1982, anno di nascita del principe William, affinché la sfoggiasse a una cena in onore della regina Beatrice d’Olanda, in visita di stato in Gran Bretagna. Elisabetta la portò in diversi appuntamenti pubblici, tra cui un evento di gala in Bangladesh nel 1983. Kate Middleton portava anche i Queen’s Bahrain Pearl Earrings (già indossati diverse volte, per esempio al Remembrance Day 2019), gli orecchini di perle che Elisabetta ricevette come dono di nozze, nel 1947, dal Hakim del Bahrein Salman ibn Hamad al Khalifa.

Un messaggio per Meghan Markle?

Lo abbiamo detto tante volte. I royal parlano attraverso abiti e gioielli. Dunque è normale che gli osservatori reali e i fan si chiedano se c’è un significato nascosto dietro alla scelta di Kate Middleton. Meglio ancora, se la duchessa abbia voluto lanciare un messaggio neanche troppo velato a Meghan Markle, l’assente eccellente alle esequie di Filippo. La duchessa di Sussex non ha partecipato al triste evento perché incinta. I medici, soprattutto a causa dell’aborto spontaneo della scorsa estate, le avrebbero sconsigliato di fare lunghi viaggi. Questa è la motivazione ufficiale.

Sembra, però, che questa assenza sia stata concordata con la regina Elisabetta, decisa a evitare che l’ultimo saluto al marito diventasse un’occasione di gossip. Comunque siano andate le cose, la collana e gli orecchini di Kate parevano gridare vendetta da ogni perla. La sovrana presta i suoi gioielli con molta attenzione e perfino una certa parsimonia. Ricorderete la questione della tiara per le nozze di Harry e Meghan, quando Elisabetta, di fronte alle richieste eccessive dell’ex attrice, avrebbe risposto: “Meghan avrà la tiara che io deciderò di darle”.

Il fatto che la sovrana abbia permesso a Kate di portare gioielli così importanti e legati indissolubilmente alla storia di Lady Diana e alla sua è emblematico. La duchessa di Cambridge può sfoggiare la collana e gli orecchini perché membro senior della royal family, futura regina consorte. Monili che simboleggiano un regno intero, un ruolo, quello di Kate, che diventa sempre più importante. Non pensate all’abdicazione. Non c’entra nulla. Si tratta di un’eredità morale (per ora) da cui Meghan resta esclusa. Il fatto, poi, che Kate Middleton abbia scelto proprio la Four Row Japanese Pearl Choker potrebbe nascondere un messaggio per Meghan. Quasi la duchessa di Cambridge abbia voluto dire alla cognata: “Io posso indossarla. Tu non potrai mai. Già che ci sei, non scomodarti a tornare”.

La spilla della regina Elisabetta

La spilla che la regina Elisabetta ha indossato al funerale del principe consorte, la Richmond Brooch, merita una menzione speciale. È stata una scelta romantica. Il gioiello venne realizzato da Hunt e Roskell e donato dalla città di Richmond alla nonna di Lilibet, la regina Mary, in occasione del suo matrimonio nel 1893. Infatti la famiglia di Mary di Teck aveva vissuto per una ventina d’anni proprio a White Lodge, Richmond Park.

La spilla è formata da una perla a pera molto grande e rimovibile che, però, Sua Maestà ha deciso di non mettere. Poi ci sono una perla centrale e due laterali decorate con diamanti. Elisabetta ha già portato questo gioiello al matrimonio di Harry e Meghan. Un altro messaggio in codice per la duchessa di Sussex? Forse stavolta è una coincidenza. L’aneddoto a cui la Regina potrebbe essersi ispirata è il matrimonio della nonna. Un ricordo sentimentale e romantico per mitigare, per quanto possibile, il lutto.