Diletta, Lauro e Accorsi, tutti in fuga per il ritorno di "Celebrity Hunted"

Il cast in effetti è stellare. Soprattutto perché i protagonisti si mostrano in situazioni diverse dal loro habitat naturale o mondo patinato. E perché tutto il meccanismo è basato su di loro e sulla loro capacità di farsi coinvolgere. Sono i fuggitivi di Celebrity Hunted, il thriller-reality alla stagione numero due. Per chi non ha visto la prima, si tratta semplicemente del gioco di guardie e ladri, tradotto in maniera sofisticata e spettacolare da Endemol Shine per Amazon. I sette in fuga sono: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro e il suo amico-produttore Boss Doms. Sono braccati con ogni mezzo legale (tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe) da esperti di Cyber security veri, cioè assoldati tra le forze dell'ordine e i servizi segreti.

Celebrity Hunted sarà disponibile su Prime Video da venerdì, con le prime tre puntate. Per poterselo gustare - come ha spiegato Nicole Morganti, responsabile di Amazon Original Italia - non bisogna stare tanto a chiedersi quanto il programma sia costruito, insomma quanto ci sia di vero nelle rocambolesche fughe dei sette protagonisti, ma lasciarsi prendere dal «puro intrattenimento» come hanno fatto i molti spettatori che si sono appassionati alla prima stagione. La serie infatti è «un mix tra prodotto unscripted (cioè non sceneggiato) e scripted (come la fiction), un action movie ma anche un reality, con una vera caccia all'uomo e un gran lavoro di post-produzione. Insomma un prodotto diverso da quelli tradizionali cui siamo abituati».

Interessante è scoprire come ognuno dei protagonisti si sia trasformato in un fuggitivo, in quali luoghi e come abbia cercato di scappare, quali strategie si sia inventato, da chi si sia fatto aiutare, come sia (o non sia) stato catturato. A giudicare dai loro racconti, quello che più si è divertito è Stefano Accorsi che si è fatto diversi chilometri in montagna e sulla neve («Ho anche dormito in un antro dentro una pelle di pecora»). Quella che l'ha presa più alla leggera è Diletta Leotta che ha trovato pure il tempo tra una corsa e l'altra di sciare e farsi maschere facciali. «La cosa più incredibile - ha però raccontato - è che una situazione surreale si è subito trasformata in reale, e ho dovuto affrontare anche ansia, preoccupazione, fatica, stress». Achille Lauro (insieme a Boss Doms) non poteva esimersi da inventarsi tutti i tipi di travestimenti per non farsi scoprire (e si è nascosto pure nella tenuta di Zucchero). Elodie e M¥ss Keta «a un certo punto siamo uscite di testa».