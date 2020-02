Sanremo, il monologo di Diletta Leotta: "La bellezza capita, non è un merito"

La presenza di Diletta Leotta sul palco del festival di Sanremo è stata osteggiata da più parti. Da molti, infatti, la giornalista di Dazn non era ritenuta adeguata a un palcoscenico come l'Ariston. Anche una sua collega, Paola Ferrari, in più di un'occasione si era espressa contro la presenza di Diletta Leotta al fianco di Amadeus ma, alla fine, la bionda giornalista sportiva è su quel palco.

Il tema del 70esimo festival di Sanremo di Amadeus è la lotta contro la violenza sulle donne e tutte le presenze femminili che si alterneranno al suo fianco nel corso delle cinque serate del Festival daranno il loro contributo a questa lodevole iniziativa. Diletta Leotta e Rula Jebreal sono state le prime a portare all'Ariston la loro testimonianza e, se della giornalista palestinese con passaporto italiano si sapeva quale sarebbe stato il suo ruolo a Sanremo, Diletta Leotta ha stupito tutti con un monologo profondo ma dai tratti ironici e autoironici, apprezzato dal pubblico a casa e in teatro.

" La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui ", ha esordito Diletta Leotta, riprendendo uno dei tanti luoghi comuni che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza al festival di Sanremo. Ad applaudirla e a supportarla in prima fila al teatro Ariston c'era sua nonna Elena, un esempio per la giornalista, che ha voluto coinvolgere la donna nel suo monologo, ricordando ciò che la nonna le diceva quand'era una bambina. " Sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare ", ha detto Diletta guardando dritto verso la nonna, che non è riuscita a trattenere l'emozione.