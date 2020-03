Diletta Leotta "spettinata e struccata", i fan increduli: "Ci credi scemi?"

L’ultimo scatto di Diletta Leotta ha sommovimentato il popolo web, che non ha ben gradito la challange della gionalista sportiva. I fan della bellissima siciliana si sono riversati a esprimere i loro giudizi caustici in calce al post condiviso dal volto di Dazn. Ma quale scatto super sexy della Leotta avrà urtato la sensibiltà degli hater? La conduttrice radiofonica è stata messa alla gogna per aver postato una sua foto, dove afferma di essere "spettinata e struccata". Nonostante i tanti commenti lusinghieri, pressocché di parte maschile, non sono mancate le critiche pungenti che hanno ironizzato sull'outfit non proprio casalingo e trasandato della Leotta. Nell'immagine la bionda ventottenne si mostra in forma smagliante e con un look sofisticato e sexy che poco si avvicina alla mise acqua e sapone che lei decanta. Lo scatto ritrae la sensualissima Diletta Leotta intenta a lavorare da casa, mentre si appresta ad andare in onda nel programma radiofonico che la vede conduttrice. Si può ammirare la giornalista sportiva pronta a iniziare la diretta radiofonica con le cuffie elegantemente indossate. Ma gli hater della Leotta si sono inalberati, notando l'accostamento poco consono tra la sua immagine sensuale e la didascalia scritta dalla conduttrice.

La foto di Diletta Leotta solleva la polemica social

Diletta Leotta sta vivendo come tutti la quarantena nella sua casa di MIlano, ma senza derogare ai suoi impegni lavorativi. La bella siciliana è impegnata nella conduzione di un programma su Radio 105, e su Instagram ha condiviso con i suoi moltissimi fan la sua quotidianità e il dietro le quinte della sua avventura in radio. Diletta Leotta ha postato sui social uno scatto che la ritrae in modalità smart working, con cuffie dello speaker e apparecchio in dotazione prima della sua consueta diretta radiofonica. L'immagine vede l'avvenente compagna del pugile Daniele Scardina indossare una maglia bianca corta attilattisisma che lascia intravedere il décolleté esplosivo, evidenziato da un reggiseno push up.

E più che mai seducente il volto di Dazn seduta con le gambe fasciate in una gonna tubino nera che esalta i glutei e i fianchi prosperosi. La sua mano indugia con eroticità sulla sua gamba affusolata e tornita. La sua radiosità è indiscutibile: viso al natruale leggermente truccato, capelli mossi scompigliati dalla cuffia, sorriso impeccabile. I follower più attenti non hanno sorvolato su un dettaglio che li ha indignati. A corredo del suo post, l'attraente siciliana ha scritto una didascalia simpatica: " A casa spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13 ". Il messaggio solidale della Leotta, però, ha stuzzicato la vena polemica degli hater, che si sono infuriati dopo aver letto il commento beffarfo della giornalista.