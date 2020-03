Diletta Leotta, sexy anche in smart working

La regina di Dazn, Diletta Leotta, torna ancora una volta a far impazzire i suoi follower su Instagram. La bella Diletta ha infatti pubblicato uno scatto davvero super sexy mentre sta studiando. Ebbene sì, anche Diletta Leotta studia. D’altronde non deve essere facile portare avanti un programma come il suo senza un impegno costante e lo studio di schemi, aggiornamenti e copione. Per non parlare anche della sua carriera da influencer.

Fortunatamente, in questo difficile periodo che ci costringe a stare chiusi in casa per via dell’emergenza legata alla crescente diffusione del Coronavirus, Diletta Leotta ha tantissimo tempo libero per dedicarsi ai suoi studi. Nell’ultima foto postata, la Leotta è appunto intenta a studiare e il tema principale sembrerebbe quello sportivo. "Coppa del Mondo" e "Cartellino rosso" sono due delle parole riportate in grassetto su uno dei fogli presenti sopra la scrivania: un modo perfetto per presentarsi ancora più preparata alla ripresa del campionato di Serie A.

Tuttavia, la cosa che ha sconvolto i fan e ha attirato la loro attenzione non è il fatto che Diletta studi, ma che riesca ad essere super provocante anche quando è alle prese con i libri. Insomma, le cose sono due: o è tutto studiato a tavolino o lo è di natura. Chiusa a casa come tutta Italia, solo che lei riesce ad essere bellissima anche con un pigiama grigio con disegni colorati e occhiali da studentessa. "Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa" , ha scritto Diletta nella didascalia del post, seguito come di consueto dagli hashtag #ioRestoACasa e #ioStudioACasa.

La foto ha affascinato tutti i suoi fans, allietatati per qualche istante dalla bellezza del volto di punta di Dazn che ha provato a rendere meno pesanti questi giorni di quarantena. Ed ecco che sotto al post è arrivata un’infinità di commenti, anche piuttosto spinti. "Nessuna giornata in cui ti vedo è persa" , "Altro che quarantena una vita chiuso in casa con te sarebbe una vita in vacanza" e "Posso fare ripetizioni con te?" , si legge nello spazio in fondo allo scatto in questione.

Insomma, anche in una mise casalinga Diletta Leotta riesce ad infuocare i fan. C’è da dire infatti che persino il pigiama non riesce a contenere le sue curve, le stesse che lei non disdegna mai mettere in mostra. Così un utente ha scritto trattenendosi a malapena: "Non fare lo zoom, non fare lo zoom…." . E un altro: "Ma quanto si poggiano bene?" . E ancora: "Mi piacerebbe essere il tuo braccio sinistro!" .

