Nicolas Cage porta la nuova fidanzata sulla sua tomba

Nicolas Cage è famoso per essere una persona assolutamente fuori dalle righe. Negli anni ha abituato i suoi fan a stravaganze di ogni genere, come compare dinosauri, coccodrilli, regalare pitoni gigante al figlio, acquistare un'isola delle Bahamas, un castello in Germania e due dimore storiche di New Orleans, la misteriosa casa stregata " La Laurie Mansion " e la " Our Lady of Perpetual Help Chapel ". Ma l’attore più che un investitore immobiliare è più un uomo che ama togliersi ogni sfizio gli venga in mente, così in pochi anni ha sperperato un patrimonio di 150 milioni di dollari, finendo in bancarotta.

Finora gran parte dei suoi possedimenti gli sono stati pignorati nel 2009 dal fisco americano a cui deve 6,3 milioni di dollari di tasse non pagate, motivo per cui, come ha più volte ammesso, accetta ogni copione il suo agente gli propone perché ha bisogno di lavorare. Il risultato è che non sempre gli ultimi suoi lavori cinematografici sono di livello, anzi. Ma poco importa quando il fisco americano, che notoriamente non va molto per il sottile, rischia di spedirti in galera e gettare la chiave.

Mentre continua a girare un film dietro l'altro, in questi ultimi giorni Cage è stato fotografato in pubblico con la sua nuova fidanzata, Riko Shibata. Questa è la prima relazione dell'attore dopo la sua separazione dalla fidanzata Erika Koike con cui è stato sposato per soli 4 giorni nel marzo dell'anno scorso. Due mesi dopo ha ottenuto il divorzio con conseguente richiesta di alimenti da parte dell’ex moglie che aveva sposato mentre era completamente ubriaco e quindi, a suo dire, incapace di intendere e volere.

Ora il divo 56enne, che aveva giurato di aver chiuso con le donne, sembra averci ripensato e si è presentato in pubblico con la sua nuova fiamma, una bella e giovane ragazza asiatica di soli 26 anni. " Che con lei faccia sul serio e non si tratti di una semplice avventura - scrive People - è dimostrato dal fatto che ha portato la bella Riko sulla sua tomba. È quello che fa sempre quando crede di aver trovato la sua anima gemella . Molti divi mostrano collezioni di auto di lusso, altri il loro super yatch, altri ancora le loro ville da sogno per impressionare le loro nuove fiamme. Cage fa lo stesso, ma con la sua tomba ".

Così, dopo essere stati fotografati per la prima volta insieme a New York, all' " American Museum of Natural History ", lo scorso lunedì, ufficializzando così il loro legame, l’attore ha deciso di portare la sua nuova fidanzata a visitare la sua tomba a New Orleans, una città a cui è particolarmente legato e per cui molto si è speso dopo la tragedia dell’uragano Katrina. Qui nel 2010 ha fatto erigere nel cimitero di St. Louis una piramide bianca di circa 3 metri in cui desidera essere sepolto, "come fosse un faraone...In alto - si legge su People - troneggia la scritta ' Omnia Ab Uno ' (in it. ' Tutto da uno ') che ha fatto pensare che Cage possa essere un massone oppure che il film " Il mistero dei Templari " da lui interpretato l’abbia parecchio suggestionato.

A chi gli ha chiesto il perché di questo acquisto, Cage ha risposto: " Ho pensato che fosse meglio portarsi avanti con il lavoro. Non posso predire quando morirò, ma almeno sarò sepolto a modo mio ". La struttura, che sorge nel cimitero più antico della città, è decisamente kitsch rispetto alle altre tombe da cui si discosta nettamente per lo stile, se si considera non solo la stravagante forma, ma anche il fatto che Cage l’abbia eretta nel cimitero più antico di New Orleans, tra tombe in stile classico, a cui non fa eccezione nemmeno quella della cosiddetta " Regina del Voodoo ", Marie Laveau, che è anche una delle più fotografate dai turisti, insieme a quella dell’attore americano.

" Quando Nicolas Cage ti porta davanti alla sua tomba - spiega un insider di People - è per dirti che ti ama. Ogni donna a Hollywood lo sa. In fondo gli restano in banca ancora 25 milioni di dollari e, nonostate sia perseguitato dal fisco, è comunque un uomo molto ricco e single. La nuova fidanzata sa bene di aver fatto centro ". Anche se usare la propria tomba per dimostrare di avere serie intenzioni è come minimo stravagante, " ma - conclude la fonte - s tiamo parlando di Nicolas Cage, no? Quando si tratta di lui il concetto di 'stravagante' è molto relativo ".

