Dipendenti senza mascherina nel salone: maxi multa per Federico Fashion Style

Nuovi guai per Federico Fashion Style. Il parrucchiere più famoso d'Italia si sta preparando alla finalissima di Ballando con le stelle, ma intanto nei suoi saloni di bellezza fioccano le multe. In seguito a un controllo della Municipale in uno dei suoi negozi, infatti, gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità ed è scatta la pesante sanzione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, quando gli agenti sono arrivati nel salone, inaugurato lo scorso luglio, all'interno si trovano alcuni clienti e i dipendenti a lavoro. L'Unità Operativa del Vomero ha subito riscontrato delle irregolarità, sorprendendo tre lavoratori senza la regolare mascherina. I dipendenti stavano lavorando senza il dispositivo di sicurezza all'interno del locale, dove per legge è obbligatorio indossarlo. Così è scatta la sanzione amministrativa che, secondo le vigenti normative anti-Covid19, potrebbe arrivare fino a 1000 euro a dipendente.

Al momento dei controlli Federico Fashion Style non era presente nel salone, ma il blitz delle forze dell'ordine ha attirato numerosi passanti, incuriositi dalle divise all'interno del locale. Non è chiaro se il controllo sia avvenuto su segnalazione o su iniziativa della polizia Municipale locale. Secondo quanto riportato da Fanpage, il blitz sarebbe scattato dopo che alcuni cittadini avevano notato che all'interno del salone non tutti indossavano la protezione. Dalle ampie vetrate che si affacciano nel centro commerciale i curiosi possono, infatti, osservare i parrucchieri all'opera e questo avrebbe fatto scattare la segnalazione.

Non è la prima volta che Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, finisce nel mirino delle autorità per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Lo scorso marzo l'hair stylist era stato multato per non avere rispettato le norme di sicurezza nel suo salone di Cagliari. All'interno gli agenti avevano trovato quindici clienti senza il regolare distanziamento. In più di un'occasione, poi, Lauri era stato criticato sui social per non avere indossato la mascherina di protezione nei suoi saloni. In numerosi video e nei post pubblicati sui social network, infatti, il parrucchiere si è mostrato più di una volta senza il dispositivo di protezione, scatenando la rabbia dei suoi follower. L'episodio non sembra avere scosso Federico Fashion Style, che sul web non ha commentato la vicenda.