Il parrucchiere dei vip ha il Covid: chiuso il salone, tamponi a tutti

C'è anche il nome di Federico Fashion Style nel lungo elenco di personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus negli ultimi giorni. L'hair stylist più famoso del piccolo schermo ha annunciato di esser risultato positivo al tampone attraverso alcuni video condivisi con i suoi fan su Instagram. Anche lui, come gli altri, era rientrato da pochi giorni da una settimana di vacanze in terra sarda.

A raccontare la scoperta e le sue condizioni di salute è stato lui stesso attraverso le storie del suo account Instagram: " Sono tornato a Roma dopo le vacanza in Sardegna ma il test sierologico era negativo. Solo che non mi sentivo molto bene e ho deciso di fare il tampone ed è risultato purtroppo positivo al covid-19. Ho la febbre, ho sintomi un po' strani, spossatezza, mi gira la testa. Comunque tutto superabile e ora sono in assoluto isolamento". Un isolamento che lo sta tenendo lontano anche dalla sua famiglia, moglie e figlia, in attesa anche loro dei risultati dei tamponi, come ha raccontato il parrucchiere al Il Fatto: " Ho una bimba molto piccola che devo proteggere per fortuna viviamo in una casa molto grande dove possiamo rimanere lontani ".

Raggiunto telefonicamente da Il Fatto, Federico Fashion Style ha spiegato: " In Sardegna non sono stato in discoteca, però è inevitabile che le persone che mi riconoscono mentre passeggio per strada, mi chiedano un selfie. Se ti rifiuti, passi per maleducato così qualche volta ho ceduto e l'ho fatto ". Con lui è risultato positivo anche un suo collaboratore.

La notizia della positività di Federico Fashion Style ha messo subito in allarme la produzione del suo reality televisivo "Il Salone delle Meraviglie", le cui riprese sono state sospese non solo per permettere la guarigione del protagonista ma anche per evitare ulteriori contagi. "I saloni di Roma e Milano non ci vado da prima della vacanza - ha fatto sapere attraverso i social network Federico - quindi il problema non ci sarà. Per il salone di Anzio, invece, che è stato l'unico salone che ho frequentato, in via precauzionale è stato chiuso ". Qui saranno effettuati i tamponi a tutti i dipendenti che hanno lavorato a contatto con l'hair stylist e i locali saranno sanificati. Ma l'appello a fare un tampone è stato rivolto indirettamente anche a tutti coloro che hanno frequentato il 29enne nelle ultime settimane, comprese le clienti.

E mentre anche Aida Yespica e Antonella Mosetti hanno annunciato la loro positività al coronavirus dopo essere rientrate dalle vacanze in Sardegna, un'altra showgirl è apparsa sui social per rassicurare i fan sul suo stato di salute. Valeria Marini ha fatto sapere di essersi sottoposta al tampone subito dopo aver appreso la notizia della positività di Federico Fashion Style. I due - che sono amici - si erano infatti incontrati in costa Smeralda dove avevano trascorso alcuni giorni insieme. L'essere entrata in contatto con un positivo ha costretto la Marini a fare gli accertamenti del caso risultati negativi.