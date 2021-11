Federico Lauri punzecchia la Lucarelli: "Vuole venire a letto con me"

Nel sabato sera di Rai Uno il pungente botta e risposta tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli ha tenuto banco. Durante la settima puntata dello show di danza della rete ammiraglia, il parrucchiere di Anzio ha lanciato una frecciata all'indirizzo della giudice che, punta sul vivo, ha replicato a tono. E in studio si sono viste le scintille.

Quando la gara di Ballando con le stelle sembrava essere volta quasi al termine, l'ultima coppia in gara ha riacceso l'attenzione. All'appello per esibirsi in pista mancavano solo Federico Fashion Style e la sua ballerina Anastasia Kuzmina. Prima di portare in studio la loro travolgente samba, però, è andata in onda la consueta clip di presentazione. Federico Lauri è tornato a parlare della particolare attenzione che Selvaggia Lucarelli gli ha riservato sin dall'inizio dell'avventura a Ballando con le stelle e ha punzecchiato la giornalista: " Secondo me lei vuole venire a letto con me. La eccito ". L'hairstylist si è poi esibito in studio raccogliendo il consenso della giuria - e numerosi dieci alle votazioni - ma ha anche innescato un botta e risposta con la Lucarelli.

Al centro dello scambio è finita, ovviamente, la dichiarazione di Lauri proprio sulla giurata. " Quindi vorresti unirti carnalmente con me?" , lo ha stuzzicato Selvaggia Lucarelli ricevendo una timida risposta: " Beh tu mi lasci immaginare che... ". Il mormorio al tavolo dei giudici non ha frenato il botta e risposta tra i due. La giornalista lo ha incalzato " Se sei sicuro... ", servendo la replica pungente a Federico Fashion Style: " Devo prendere un po' di rinforzanti ma ce la farò, sbatto un po' di uova e via ". La risposta del parrucchiere ha suscitato applausi e risate tra il pubblico, ma ha anche riportato l'attenzione su quanto dichiarato da lui in settimana.