La Disney, per le feste, si dedica alle anime

Davvero strano immaginarsi un Natale lontano dalle sale cinematografiche, appuntamento fisso di tante famiglie abituate in questo periodo a vedere titoli di richiamo, che, avrebbero fatto la fortuna (si fa per dire) degli esercenti, essendo questo il periodo più redditizio (o meno esangue) per chi gestisce i cinema. Discorso che non riguarda Soul, il cartone natalizio della Disney che, a prescindere dal lockdown, era destinato a diventare il film di punta, di dicembre, del canale a pagamento Disney+.

Non senza polemiche, visto il suo passaggio al Festival di Roma, con i puristi che avevano storto la bocca («Se non va nelle sale, non deve passare nemmeno in un Festival»), come se le pellicole (che, ormai, tali non sono) fossero di serie A o di serie B a seconda della fruizione dello spettatore. Soul, in un certo senso, si colloca all'interno del filone emozionale. Monster & Co. aveva trattato le paure infantili; Up gli stati d'animo degli anziani; il meraviglioso Inside Out le emozioni di una ragazzina.

Questa volta, è l'odissea di un'anima che non riesce a darsi pace. Protagonista è, infatti, Joe, insegnante scontento di scuola media, pur avendo avuto la notizia del posto fisso. Il suo sogno è diventare un pianista jazz e l'occasione di una vita si realizza quando la famosa Dorothea lo invita ad unirsi al suo quartetto. Dall'euforia, Joe finisce in un tombino e si ritrova alle porte dell'Aldilà e, dopo un tentativo di fuga, nell'Ante-Mondo, dove le nuove anime riceveranno la personalità prima di migrare sulla Terra. Gli viene affidato il riottoso 22, che non ne vuole sapere di lasciare quel limbo. In pratica, un sodalizio tra un'anima che non vuole morire e una che si rifiuta di vivere.

Con richiami a Il Paradiso può attendere, quando i due si reincarnano in corpi differenti. Il messaggio di fondo è chiaro: non serve avere uno scopo nella vita per realizzarsi, ma occorre godere delle piccole gioie che il vivere ci sa regalare. Di questi tempi, un messaggio di cui tutti avremmo bisogno.