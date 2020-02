Divorzio Johnny Depp - Amber Heard, registrazioni choc: "Sono spaventato a morte"

Colpo di scena nel divorzio tra i divi di Hollywood Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Dopo le accuse e le smentite degli ultimi mesi, le registrazioni choc pubblicate dal Daily Mail sul suo portale farebbero finalmente chiarezza sul difficile rapporto tra loro. Negli audio l'attrice Amber Heard avrebbe ammesso di aver colpito l'ex compagno e di avergli lanciato contro pentole, padelle e addirittura vasi, ma non solo. La donna ha svelato di aver preso a schiaffi e pugni Depp durante una delle ricorrenti discussioni avvenute tra loro nei pochi mesi di matrimonio nel 2017. Tutto registrato in alcuni file audio pubblicati oggi dal tabloid britannico.

Le registrazioni in possesso del quotidiano inglese farebbero parte di una sessione informale di terapia di coppia risalente al 2015 e registrata in modo consensuale ai fini terapeutici sul cellulare di Amber Heard. Nelle scioccanti confessioni la 33enne ammetterebbe di aver colpito Johnny Depp: " Mi dispiace di non averti colpito in faccia con uno schiaffo, ma ti stavo colpendo, non ti dava un pugno. Tesoro, non sei preso a pugni ". La donna cerca di minimizzare il suo momento di rabbia scatenatosi durante una discussione con il compagno e prosegue: " Non posso promettere che non tornerò più fisica, divento così arrabbiata da perdere il controllo ".