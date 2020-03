Il dj-set di Jo Squillo su Instagram fa ballare i vip e diventa virale

I sabato sera di quarantena possono essere più divertenti di come si potrebbe immaginare. I social stanno contribuendo in maniera importante a far svagare gli italiani, chiusi nelle loro case da ormai oltre 20 giorni. Le dirette Instagram, che fino a poche settimane fa non erano considerate come una delle funzioni principali dei social network, in questo periodo di emergenza per il coronavirus sono diventate quasi un'ancora di salvezza per i fruitori di Instagram. Quel che è successo sabato sera, però, ha dell'incredibile. Oltre 20mila persone si sono radunate nella diretta di Jo Squillo, che dalle 22 alle 24 è stata protagonista di un vero dj-set. Tra i partecipanti, moltissimi erano i volti noti che casualmente si sono ritrovati a commentare, come se Instagram si fosse trasformato all'improvviso nella dance floor di una discoteca alla moda.

Solo tre settimane fa sarebbe stato impossibile da immaginare, eppure questa è la forza dei social e degli italiani, che sanno trovare il bello in qualunque cosa, o quasi. I canti dai balconi sono ormai diminuiti, la spinta iniziale si è esaurita ma non la voglia di evasione degli italiani, che cercano comunque di trovare un diversivo alle lunghe giornate trascorse in casa. Per questo motivo, Jo Squillo ha avuo un'intuizione: se gli italiani non possono andare in discoteca, la discoteca entra nelle case degli italiani. La cantante e conduttrice sui social ha un seguito di fedelissimi che ne apprezzano la simpatia e, ovviamente, la bellezza. Per loro, quasi per gioco, ha deciso di proporre ogni giorno alle 17 un dj-set per l'ora dell'aperitivo. L'iniziativa ha avuto un discreto successo e così, pochi giorni fa, ha annunciato il raddoppio degli appuntamenti, con una serata speciale di sabato sera dalle 22 alle 24.

Ed è così che, indossato l'abito di paillettes che avrebbe messo per una qualsiasi serata evento, Jo Squillo si è presentata in consolle. Dietro di lei, a fare da coreografia, due manichini, anche loro vestiti di paillettes. Jo Squillo non ha lasciato nulla al caso, tanto che non mancano nemmeno le luci stroboscopiche a dare colore ed energia a un dj-set di alto livello. Sui social le voci, soprattutto le belle notizie, corrono veloci e in poco tempo nella diretta di Jo Squillo sono entrati anche moltissimi volti noti, che non si sono tirati indietro e hanno applaudito e "ballato" sulle note di Siamo donne. I partecipanti hanno finto di essere insieme, vip e non, sulla dance floor ed ecco che le battute e le gag sono state servite.

" Mi sto strusciando su Chiara Biasi ", ha scritto l'influencer Tommaso Zorzi, che ha però ricevuto la risposta di un'altra Chiara, la Ferragni: " Strusciatevi tutti. " Non è mancato l'intervento di Emma Marrone: " Nel mio privé solo alcool di qualità. " Il suo invito ha stuzzicato l'interese di Luca Vismara e di Fedez, che non si è tirato indietro: " Eh bhe qua un bel limone duro. " Ma il rapper si è reso protagonista di altri momenti esilaranti, come quando, a un certo punto, vista la presenza di Simona Ventura, non ha potuto fare a meno di una battuta che ha infiammato i social: " Ho dato un limone alla Ventura pensando fosse Chiara. "