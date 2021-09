Documentario sul principe Filippo: ecco le prime immagini

Il prossimo 22 settembre, alle ore 21, la BBC manderà in onda il documentario “Prince Philip: The Royal Family Remembers”, un tributo al compianto marito di Sua Maestà, alla sua vita avventurosa e all’impronta originale che ha lasciato sia nella royal family che nel mondo. È già stato diffuso il primo trailer e dalle immagini scopriamo una sfumatura inedita della personalità del principe Filippo, piuttosto lontana da quella burbera che libri e tabloid ci hanno fatto conoscere.

Un principe che gioca con i figli

La BBC ha annunciato la programmazione del documentario con un comunicato in cui leggiamo: “Per la prima volta in televisione, più di una dozzina di membri della famiglia reale offrono i loro pensieri e le loro riflessioni personali, rendendo uno storico tributo alla vita straordinaria di Sua Altezza Reale il Principe Filippo Duca di Edimburgo”. Nel trailer, infatti, vediamo il principe William che ricorda il nonno: “È sempre stato una presenza importante dietro tutto ciò che abbiamo fatto”. Insieme a lui anche gli altri membri della royal family esprimono parole di affetto e nostalgia per il duca di Edimburgo.

Le telecamere della BBC hanno avuto il permesso di filmare lo studio, la biblioteca del principe Filippo e persino il suo appartamento privato. Un privilegio che non era mai stato concesso prima a nessuna emittente. Inoltre tutti i video e le fotografie che vediamo provengono dalla collezione privata della regina Elisabetta. Tra questi vi è un filmato in particolare, di cui vediamo qualche fotogramma anche nel trailer, in cui il principe Filippo guida un triciclo circondato dai piccoli principi Carlo e Anna, mentre la regina Elisabetta, sorridente, li rincorre a piedi. Un ritratto famigliare mai visto prima e molto emozionante.

Il duca di Edimburgo appare disponibile, gioioso e giocherellone con i bambini. In un altro frammento del trailer, subito dopo quello relativo al triciclo, il principe Filippo rema su un lago con il principe Edoardo. Siamo abituati a pensare al marito di Sua Maestà come a un uomo fin troppo schietto, dai modi perfino un po’ rudi. In realtà il documentario evidenzia un lato più dolce e paziente del suo carattere. Le telecamere e le fotografie ci aiutano a conoscere meglio Filippo come padre e marito, più che come principe consorte. È quasi sorprendente vederlo tanto coinvolto nei giochi dei figli. La royal family non è mai sembrata così spontanea, unita e felice, proprio come una famiglia “normale”.

William e Harry insieme per il nonno

I duchi di Cambridge e di Sussex hanno acconsentito a partecipare insieme al documentario in onore del principe Filippo. I tabloid sperano che questo sia un ulteriore passo verso la riconciliazione in nome del duca di Edimburgo, una sorta di “miracolo” , come titola Il Messaggero, che ci consentirà di rivedere i fratelli uno accanto all’altro, senza le incomprensioni di questi ultimi mesi a dividerli. Nel documentario non vedremo né Kate Middleton, né Meghan Markle. I ricordi, gli aneddoti, le riflessioni sul principe consorte sono state affidate ai suoi discendenti, ovvero i quattro figli e gli otto nipoti (William e Harry, i figli della principessa Anna Peter e Zara, le figlie del duca di York Beatrice ed Eugenia e i discendenti del principe Edoardo, ovvero Louise e James).

Neppure la regina Elisabetta compare nell’elenco dei famigliariche sono stati intervistati per il programma. Sua Maestà di solito non concede interviste, dunque c’era da aspettarsi che non facesse un’eccezione in questo caso. Ha voluto lasciare spazio agli altri membri del casato, ancora una volta fedele al suo usuale riserbo. Del resto il lutto è ancora troppo recente e, forse, la sovrana preferisce ricordare il principe Filippo in privato.