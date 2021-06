Il gesto della Regina per Filippo che commuove tutti

Il 10 giugno il principe Filippo avrebbe tagliato il traguardo dei 100 anni. La regina Elisabetta ha voluto ricordare questa data così importante in un modo tenero e originale.

Una rosa per Filippo

Nei giardini del Castello di Windsor, per la precisione nell’East Terrace Garden, Sua Maestà ha voluto piantare una rosa a cui è stato dato il nome del principe consorte. La scorsa settimana, infatti, la “Rosa Duca di Edimburgo” è stata consegnata alla sovrana da Keith Weed, il presidente della Royal Horticultural Society di cui la stessa Regina è patrona. A proposito di questo onore dedicato al duca, Weed ha dichiarato: “È una rosa commemorativa per tutte le cose meravigliose che [il principe Filippo] ha fatto nel corso della sua vita e per permettere a tutti di ricordare tutto ciò che ha fatto” . La regina Elisabetta ha ammirato la rosa, definendola “stupenda” e ringraziando per il dono “molto gradito” .

Il fiore, allevato proprio dopo la morte di Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, è davvero una meraviglia di un rosa acceso, venato di bianco e il suo arbusto dovrebbe crescere fino a raggiungere circa 70 cm. La “Rosa Duca di Edimburgo”, però, non è nata solo come ricordo del duca, una sorta di regalo postumo, ma anche per con un intento benefico. Per ogni rosa che verrà venduta, la società Harkness Roses donerà 2,50 sterline al fondo “The Duke od Edinburgh’s Award Living Legacy Fund”, che ha come obiettivo aiutare un milione di ragazzi a partecipare al “Duke of Edinburgh’s Award”, il premio a sostegno dei giovani voluto dal principe Filippo nel 1956.

La spilla in ricordo del matrimonio

La “Rosa Duca di Edimburgo” non è il solo omaggio che la regina Elisabetta ha voluto tributare al marito scomparso. Alla vigilia del 100esimo compleanno del marito Sua Maestà ha partecipato a un incontro via Zoom con l’ambasciatore del Sudan del Sud e con l’Alto Commissario per il Mozambico a Londra. Per l’occasione ha indossato una spilla di diamanti e rubini a forma di farfalla, donatale dalla contessa di Onslow per il suo matrimonio con il principe Filippo, nel 1947.

Un gioiello speciale che, però, la regina Elisabetta ha sfoggiato solo 2 volte negli ultimi 10 anni, come ricorda Vanity Fair, ovvero nel 2012, per una visita al Sandringham Women’s Institute e nel 2019, durante una messa nella chiesa di Sandringham. Naturalmente la scelta della spilla a poche ore da una ricorrenza così toccante e sentita non può essere una semplice coincidenza. La regina Elisabetta ha voluto festeggiare il marito con discrezione ed eleganza, raccontandoci attraverso una rosa e una spilla quanto le manchi Filippo e quanto sia legata alla memoria degli anni trascorsi insieme.

Il 10 giugno 2021 doveva essere un giorno di festa, di allegria in tutto il regno, benché il duca di Edimburgo avesse fatto sapere con mesi di anticipo che il suo 100esimo compleanno non era proprio in cima alla lista dei suoi pensieri. Per dirla tutta già nel 2000, commentando i 100 anni della Regina Madre, Filippo chiarì al Telegraph: “Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni. Sto già andando in pezzi adesso”.

Purtroppo il principe consorte ha solo sfiorato quella cifra tonda tanto temuta, ma la regina Elisabetta non poteva permettere che la ricorrenza trascorresse in silenzio. Così, con due gesti discreti, ma commoventi, ha scelto di condividere con tutto il mondo il compleanno postumo dell’uomo che le è stato accanto per più di 70 anni.