La "sfilata" senza Filippo: quel dettaglio nell'abito della Regina

Il secondo sabato di giugno alle 11 in punto la regina Elisabetta ha preso parte al tradizionale Trooping The Colour, ovvero la “sfilata della bandiera”. La celebrazione risale al XVII secolo e, dal 1748, segna anche il compleanno ufficiale dei monarchi britannici (per questo è conosciuto anche con il nome di “Queen’s Birthday Parade”).

Un po’ di Storia

Ogni re, infatti, ha il privilegio del doppio compleanno: quello che festeggia come persona, come comune mortale e che, naturalmente, può cadere in ogni momento dell’anno e un altro che segna gli anni del suo regno. La festa coinvolge i reggimenti del Commonwealth e del British Army. Fu Edoardo VII (sovrano dal 1901-1910), figlio della regina Vittoria, a stabilire che il sovrano salutasse personalmente il suo esercito schierato per rendergli omaggio e a introdurre la data simbolica del secondo sabato di giugno per le celebrazioni. Non è un caso che sia stato scelto proprio questo mese. L’incoerenza del clima inglese, infatti, è mitigata proprio nel periodo tra la primavera e l’estate.

La regina Elisabetta ha sempre rispettato l’impegno ufficiale del Trooping The Colour tranne nel 1955, a causa di uno sciopero ferroviario. Inoltre, fino al 1987, Sua Maestà ha preso parte all’evento rimanendo a cavallo. La pandemia del 2020 ha stravolto il tradizionale svolgimento della parata. Di solito, infatti, la famiglia reale al completo si affaccia dal balcone di Buckingham Palace e migliaia di persone osservano la sfilata alla Horse Guards Parade (Whitehall) al St. James’s Park. Lo scorso anno e anche nel 2021, invece, le celebrazioni si sono tenute, in forma ridotta, nel Quadrangolo del Castello di Windsor. Per questo i tabloid hanno parlato di un “mini” Trooping The Colour.

Il primo Trooping The Colour senza Filippo

La parata del 2021, tra l’altro, è anche la prima a cui la regina Elisabetta presenzia senza il principe Filippo. Il lutto, come possiamo immaginare, ha fortemente condizionato l’evento e reso questo giorno ancora più triste. Ad accompagnare la sovrana c’era il duca di Kent, che le era già stato accanto, in questa stessa occasione, nel 2013, quando il principe Filippo era in convalescenza dopo un’operazione.

Nonostante tutto Sua Maestà è apparsa tranquilla e sorridente nel suo abito color malva già sfoggiato alla cerimonia d’apertura del Parlamento, lo scorso maggio. La tonalità, come spiegarono gli esperti in quell’occasione, sottolinea il periodo di lutto non più stretto, secondo un rigido codice d’abbigliamento risalente all’epoca vittoriana. I fiori gialli che decorano cappello e soprabito, invece, sarebbero beneauguranti, emblemi di un futuro serenità e prosperità.

La spilla della Regina Madre

Il vero dettaglio interessante dell’outfit della regina Elisabetta è, come spesso accade, la spilla. Per il Trooping The Colour 2021 Sua Maestà ha optato per un gioiello che abbiamo visto di rado, la “Aquamarine Art Deco Brooch”, appartenuta alla Regina Madre, che la lasciò in eredità a Elisabetta II alla sua morte, nel 2002. La spillaspiega The Court Jeweller, è stata realizzata negli anni Trenta e la Regina Madre la indossò, per la prima volta, nel 1939 in occasione della visita del presidente francese Lebrun al Castello di Windsor. La prima “apparizione” della spilla appuntata sul petto della regina Elisabetta, invece, risale al giugno 2014 per il Royal Ascot.

Sua Maestà la sfoggiò di nuovo nel novembre 2014, a un ricevimento a Palazzo dedicato ai militari, durante il discorso natalizio del 2015 e al Garden Party di Buckingham Palace nel giugno 2017. La spilla è caratterizzata da una grande acquamarina centrale, di colore celeste e forma rettangolare, circondata da diamanti e altre piccole gemme di acquamarina. Di solito la vediamo posizionata in orizzontale, proprio come la portava la Regina Madre. Solo in un’occasione, il ricevimento del 2014 a cui abbiamo accennato, Elisabetta II decise di metterla in verticale. Nel 2022 il Trooping The Colour coinciderà con il Giubileo di Platino della Regina e i festeggiamenti sottotono di quest’anno diventeranno un pallido ricordo, lasciando il posto a una celebrazione che coinvolgerà l’intera nazione.