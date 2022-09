"La dolce vita" è il tormentone dell'estate ai "Power Hits"

C'erano tutti ma proprio (quasi) tutti i protagonisti dell'estate pop ieri sera all'Arena di Verona per i Power Hits Estate 2022 di Rtl 102.5. Obiettivo: la consacrazione del Power Hit dell'estate, ossia del «tormentone» che resterà legato per sempre nella memoria di questo periodo. Una sorta di rituale che una volta era celebrato dal Festivalbar e che adesso è passato a Rtl 102.5 e alla sua gigantesca macchina che mescola radio, radiovisione, social e piattaforme web (era anche in onda suSky Uno, Tv8 e Now).

Presentati da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto sono sfilati, tra gli altri, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Boomdabash con Annalisa fino a Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Blanco, Cristiano Malgioglio, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Marco Mengoni eccetera eccetera in una lunghissima catena che ha compreso anche gli ospiti a sorpresa Biagio Antonacci, Ultimo e un Eros Ramazzotti in grande rilancio.

Alla fine il vincitore è stato La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei che ha obiettivamente dominato gli ultimi mesi sia in radio che nello streaming. E difatti il risultato è stato decretato attraverso una classifica che combina il voto degli ascoltatori con le prime 50 canzoni suonate in radio redatta in collaborazione con EarOne.

In poche parole, è stata la serata che ha concluso «formalmente» l'estate del pop, consegnando anche il Premio Siae a Dargen D'Amico, il premio Fimi sempre a La dolce vita, il Premio Pmi a Darin per Superstar, il Premio Power Hits Top Album a Blu Celeste di Blanco e infine il Power Hits Platino a Ultimo. Ora tocca ai bilanci di una stagione che ha visto la scomparsa musicale del reggaeton e il rilancio di sonorità legate agli anni Sessanta in attesa che si trovi una nuova idea per i tormentoni della prossima estate.