Domenica In, incidente hot in diretta per Mara Venier

Come accade da ormai diverse settimane, Domenica In va in onda in versione mozzata. Non ci sono ospiti in studio per rispettare la direttiva Rai in materia di contenimento della contaminazione da coronvirus. La Rai ha allestito degli studi appositi, accuratamente sanificati di volta in volta proprio per impedire gli assembramenti nei salotti e nei programmi delle reti, garantendo la sicurezza di tutti. In altre occasioni, proprio per ridurre ulteriormente gli spostamenti, le produzioni preferiscono collegarsi direttamente dalle abitazioni degli ospiti, utilizzando i collegamenti via Skype. Non sono forse il massimo come qualità audio e video ma in questo momento contribuiscono alla realizzazione dei programmi. Tra gli ospiti di oggi in collegamento con Mara Venier, tra gli altri, c'era anche il tenore Vittorio Grigolo, che ha notato un dettaglio hot della conduttrice.

Questo pomeriggio, la conduttrice indossava una camicia di un intenso fucsia, un colore sgargiante molto primaverile, che è stata la causa di un incidente di percorso durante la diretta, complice anche il microfono indossato dalla Venier. La produzione del programma della domenica di Rai1, infatti, utilizza i microfoni a clip, un sistema che prevede l'aggancio del dispositivo direttamente alla giacca o all'abito del personaggio. In questo caso, la conduttrice, il microfonista e la sarta hanno deciso di ancorare il microfono direttamente sulla patta della camicia della conduttrice, non del tutto abbottonta. Forse il peso del microfono, forse qualche movimento di troppo, in più di un'occasione la conduttrice ha esibito il reggiseno in diretta, tanto che Vittorio Grigolo non ha potuto fare a meno di farglielo notare.