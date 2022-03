"Dove l’hai presa?". Furia Ed Sheeran: cosa è successo al suo brano inedito

Piovono accuse di plagio su Ed Sheeran. Il cantante britannico è finito in tribunale, dove si sta difendendo dall'accusa di aver copiato la sua hit Shape of you. A puntare il dito contro di lui sono stati Sami Chokri e Ross O'Donoghue, cantautori che hanno firmato il brano Oh Why nel 2017. Secondo loro, Ed Sheeran avrebbe copiato parti della loro canzone e ne sono talmente convinti da averlo trascinato in giudizio. Ma durante l'udienza un imprevisto ha scombussolato i piani del cantante e della sua difesa, incappata in un errore che ha fatto andare su tutte le furie Ed Sheeran.

Sami Chokri e Ross O'Donoghue sostengono che il cantante britannico abbia plagiato soprattutto il ritornello della loro canzone per realizzare la sua Shape of you, successo mondiale che è tutt'oggi il brano più ascoltato su Spotify. Ed Sheeran è in causa dal 2018 e ha chiesto alla Corte suprema di sancire che non c'è stato nessun plagio da parte sua e degli autori che lavorano con lui. Di tutt'altro avviso Sami Chokri e Ross O'Donoghue, che oltre a chiedere un risarcimento danni, hanno anche chiesto che venisse loro riconosciuto parte dei ricavi derivanti dalla canzone.

L'udienza si è tenuta ieri, martedì 8 marzo, presso l'Alta corte britannica ed è qui che, come ha riportato il Dailymail, è accaduto l'impensabile. Quando gli avvocati avrebbero dovuto trasmettere in aula il brano Shape of you nel corso della loro arringa difensiva nei confronti di Ed Sheeran, improvvisamente è risuonata un'altra canzone. Tra o stupore generale, Ed Sheeran si è reso conto che quello che veniva trasmesso non era Shape of you ma un suo brano inedito, che nessuno avrebbe dovuto ascoltare. Immediato l'intervento dell'avvocato, che ha fermato la musica pochi secondi dopo, anche se questo non ha impedito al cantante di risentirsi. " Questa è una canzone che ho scritto lo scorso gennaio. Dove l’hai presa? ", ha chiesto al legale difensore.

L'avvocato ha poi spiegato l'inconveniente alla corte, giustificandosi con fatto che per la riproduzione aveva usato il computer di uno dei coautori di Ed Sheeran, nel cui pc erano evidentemente contenute tracce non ancora edite. Al di là di questo incidente, che non influisce sul risultato dell'udienza, sia il cantante che i suoi coautori hanno negato di conoscere la canzone di Sami Chokri e Ross O'Donoghue e di averla ascoltata prima di comporre la loro Shape of you.