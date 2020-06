Sammy ha preso in giro Giovanna Abate? La moglie ha grossi dubbi: "Ha sempre voluto ricucire con me"

L'intervista rilasciata dall'ex moglie di Sammy Hassan, alla vigilia della scelta di Giovanna Abate, ha aperto uno scenario controverso sul futuro della neo coppia. Nelle scorse ore la tronista ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Sammy, ma il "sì" di quest'ultimo ha gettato non pochi dubbi sul loro rapporto. Ad avvalorare le perplessità del pubblico c'è la recente intervista rilasciata dall'ex moglie del corteggiatore, Elena Cat, a Fanpage, dove la donna ha parlato di un rapporto mai conclusosi tra loro e di altri comportamenti strani che l'ex avrebbe avuto con Giovanna.

Nelle ultime puntate il vocalist romano aveva più volte minacciato di rifilare un bel "no" a Giovanna, rea di aver avuto atteggiamenti particolari con altri due corteggiatori. Alla scelta finale, però, Sammy Hassan non ha mantenuto la promessa, scegliendo di dire "sì" all'Abate e di uscire dal programma con lei per approfondire la conoscenza. In pochi si sarebbero aspettati una sua risposta affermativa, prima tra tutti la blogger Deianira Marzano, che da settimane pubblicava su Instagram notizie, commenti e messaggi che mettevano in dubbio il reale interesse di Hassan verso Giovanna Abate.

I pettegolezzi però non sono rimasti isolati. A gettare nuove ombre sulla nascente coppia, oggi è l'ex moglie di Sammy, Elena Cat, che intervistata da Fanpage ha parlato a ruota libera del loro matrimonio e non solo: " Ci siamo lasciati verso marzo o aprile del 2018 ma non è stato semplice distaccarsi. Soprattutto per lui: Sammy non lo accettava, mentre io, che avevo preso la decisione, ero più convinta ". Hassan avrebbe risentito notevolmente dell'addio con la moglie e il rapporto tra loro non sarebbe mai veramente finito: " Non c'è stato un ritorno di fiamma ma lui ha sempre manifestato la voglia di ricucire la sua famiglia ".

Elena Cat ha poi espresso il suo parere sul comportamento che Sammy ha tenuto in questi lunghi mesi di corteggiamento a Uomini e Donne: " Per come si è comportato con lei (Giovanna, ndr) quasi non l’ho riconosciuto. Sembra una persona molto diversa da quella che conoscono tutti i nostri amici da sempre. Se io fossi seduta sul trono e mi trovassi di fronte a una persona che si comporta come si è comportato Sammy, probabilmente avrei interrotto la conoscenza. In questo ho visto una persona diversa. Sammy con me è sempre stato l’opposto di quello che ho visto ".