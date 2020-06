Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scelto il suo fidanzato

Alla fine le previsioni si sarebbe avverate, ma il condizionale è d'obbligo vista l'indiscrezione della notizia. Giovanna Abate avrebbe scelto Sammy nell'ultima puntata di Uomini e Donne. L'anticipazione è stata svelata dal portale dedicato alla popolare trasmissione di Maria De Filippi, Il Vicolo delle news, che ha spoilerato la scelta della tronista romana.

Il percorso di Giovanna Abate è giunto al termine. Come era stato annunciato la scorsa settimana, nelle pomeriggio si è registrata la scelta finale della 24enne di Roma. Dopo aver corteggiato il tronista Giulio Raselli, la bella romana ha conquistato il pubblico e Maria De Filippi ha scelto di renderla protagonista del trono classico. Una scelta azzeccata dal punto di vista televisivo visto che Giovanna ha saputo tenere alta l'attenzione sulle sue frequentazioni, divisa tra Alessandro, il misterioso Alchimista e Sammy. Il feeling creatosi sin dalle prime esterne con quest'ultimo corteggiatore ha fatto intuire, sin da subito, che la preferenza della tronista sarebbe andata verso il modello. E così sembra essere stato. Secondo quanto riportato dal portale Il Vicolo delle news, infatti, la tronista ha scelto Hassan che avrebbe accettato di frequentarla fuori dagli studi televisivi. Un sì, quello di Sammy Hassan, che molti spettatori non si aspettavano di udire. Più volte, infatti, il corteggiatore preso dalla rabbia per alcuni comportamenti di Giovanna con gli altri pretendenti, aveva minacciato di dire "no" alla tronista alla scelta finale.

La posizione di Sammy si era notevolmente complicata negli ultimi giorni a seguito di alcune indiscrezioni circolate sulla sua vita privata. Voci che avevano messo a rischio il suo rapporto con la Abate, soprattutto dal punto di vista della credibilità. Secondo i rumors Sammy Hassan sarebbe stato ancora legato alla ex moglie, con la quale ha un figlio, e questo lo avrebbe messo nella condizione di voler solo ottenere visibilità dal corteggiamento di Giovanna. A quanto pare però la loro conoscenza a Uomini e Donne ha saputo andare oltre alle apparenze e Sammy e Giovanna si apprestano ora a vivere la loro relazione al di fuori delle telecamere.