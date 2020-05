E quella foto hot di Alessia Marcuzzi che fa indignare i fan. "Stai speculando su una tragedia"

Con l’inizio della Fase 2 alcune misure restrittive sono state allentate, ma il virus fa ancora paura e nessuno può abbassare la guardia. C’è chi però guarda con speranza ai prossimi mesi, immaginando di poter tornare a tutti gli effetti alla vita di sempre. Non sarà facile, ma il bello è proprio questo: tornare a sognare dopo due mesi di lockdown. E Alessia Marcuzzi, in un post che ha pubblicato sul suo profilo instagram, racchiude i sogni e i desideri di tutti noi. Anche la conduttrice ambisce a un ritorno alla normalità e spera di tornare a lavoro al più presto. Ma sogna anche il sole, il mare e l’estate.

Lo scatto crea scompiglio nel mondo dei social e la foto pubblicata da Alessia Marcuzzi divide i fan. La celebre conduttrice di Canale 5 si mostra senza veli, di spalle mentre si incammina a passo lento fra le onde del mare. Fisico snello, capelli bagnati che scendono lungo la schiena e il lato b che emerge in tutta la sua fulminate bellezza. "Sognando il mare", scrive Alessia Marcuzzi. In piena crisi sanitaria, la conduttrice condivide uno scatto hot dello scorso anno e dal sapore estivo, così da poter navigare un po’ con la fantasia, immaginando di poter tornare quando prima a vivere di sole, sabbia e salsedine.

Da subito la foto ha ottenuto molti apprezzamenti. Fino ad ora ben 69mila persone hanno apprezzato il lato b di Alessia Marcuzzi, ma non tutti hanno apprezzato il gesto della sexy presentatrice delle reti Mediaset. È tra i commenti che si annida l’indignazione più oscura. "Ma non ti metti vergogna?", scrive un utente. "Stai speculando sulla tragedia. La gente sta morendo", si legge ancora tra i commenti. Ma non è finita qui. "I tuoi fianchi non sono così magri. Quanto foto-ritocco hai usato?" In effetti, a nessuno è sfuggito il dettaglio della forma del corpo e delle spalle di Alessia Marcuzzi. Lei è giunonica, prosperosa e da tutti è conosciuta proprio per le sue forme voluminose. La foto mostra, di fatto, l’effetto contrario. La Marcuzzi non risponde alle critiche, come è giusto che sia. E risponde con un semplice like a chi le regala un complimento dolce e sincero. In questo lockdown è stata comunque molto attiva sui social, regalando ai suoi fan dirette e video dal suo appartamento.