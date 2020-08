Quella foto della Regina che mette a tacere i pettegolezzi su Meghan Markle

Il 4 agosto Meghan Markle ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno. Un momento che è passato quasi in sordina dato che la situazione pandemica, in Europa come nel resto del mondo, è ancora instabile. L’ex duchessa, infatti, secondo ciò che è stato riportato da fonti a lei vicine, avrebbe festeggiato il suo compleanno con la famiglia al completo, ma da Londra sono comunque arrivati diversi messaggi di auguri. Ma solo questo e niente altro. Dato che Meghan non è più una duchessa, al momento, non è previsto nessun tipo di cerimonia speciale. Il Daily Mail, però, che ha seguito con attenzione lo scambio di auguri che è avvenuto attraverso i social, ha notato come quelli che sono stati inviati dalla Regina Elisabetta sono stati i più sinceri e, soprattutto, i più sentiti. Una foto che, secondo gli esperti, avrebbe messo a tacere tutti i pettegolezzi, la rabbia e il malcontento tra la Markle e la stessa sovrana d’Inghilterra.

"Auguro alla Duchessa del Sussex un felice compleanno", scrive Elisabetta sui social. La foto che subito ha fatto il giro del web, è stata condivisa sulla pagina ufficiale della royal family. È datata 2018 e vede Meghan Markle e la sovrana insieme, felici e sorridenti, mentre erano a Chelshire, a 300 chilometri da Londra per uno dei primi eventi ufficiali come moglie di un principe. Una foto che mette in mostra il legame che c’era e che c’e ancora tra le due donne.

Gli esperti di corte che hanno posto l’attenzione su questo piccolo ma grande evento storico, sottolineano l’importanza di un evento di questa portata. Quella cartolina di auguri pare che abbia messo la parola fine a un lungo periodo di gossip e pettegolezzi (mai del tutto fondati) tra la sovrana e la ex duchessa. Ricordare quel momento trascorso uno di fianco all’altro, nel giugno del 2018, fa capire quando sia forte il legame, nonostante tutto e nonostante la Megxit.

In quella data, la Markle trovò Elisabetta ad attenderla sul treno speciale in cui la sovrana viaggia dal lontano 1977. Avrebbero condiviso la suite e avrebbero trascorso dei momenti insieme come due amiche di vecchia data. In quella visita entrambe avevano battezzato l’apertura del Mersey Getway Bridge, con tanto di nastro e complesso. E successivamente furono ospiti al municipio per il pranzo. Un momento così importante che Elisabetta ha voluto ricordare durante il compleanno di Meghan. E se così fosse, può una foto mettere a tacere i rumor di una frattura tra le due? Da quel che sembra, tutto è possibile.