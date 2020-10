E quel racconto choc di Tommaso Zorzi. "Ho subito violenza ma nessuno mi ha difeso"

In questa edizione del Grande Fratello Vip, la seconda condotta da Alfonso Signorini, gli inquilini stanno regalando grandi sorprese al pubblico. Che sia una litigata di troppo o una rivelazione sussurrata, pare che i "vip" in gara abbiano trovato il modo di far parlare di sé (nel bene o nel male). Come accade a Tommaso Zorzi che, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, si è lasciato andare a una confessione molto intima durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Una rivelazione molto forte che sicuramente sarà approfondita durante il serale di lunedì prossimo. Tutti conoscono lo Zorzi polemico, istrionico e irriverente, ma nessuno fino a questo momento aveva conosciuto il suo lato "oscuro", segnato da una violenza fisica che ancora oggi non riesce a dimenticare.

Come ha raccontato il giovane influencer, Zorzi avrebbe subito una violenza da un suo ex ragazzo, la cui identità resta segreta. "Quando è un uomo a subire violenza da parte di un altro uomo non viene mai considerato al pari di una violenza su una donna – afferma -. Una violenza però è una violenza". Tutto sarebbe avvenuto fuori un locale di Milano molto tempo prima che Tommaso Zorzi fosse ingaggiato per partecipare al programma di Mediaset. "Per me è stato traumatico. Ho rimosso l’accaduto solo per proteggermi, ma non ho dimenticato il dolore subito – aggiunge -. Ricordo che non eravamo da soli, io e lui. C’erano anche i suoi amici. Hanno visto tutto e nessuno mi ha difeso –continua-. Se dovessi spiegare l’ordine degli eventi è impossibile. Non so neanche cosa è successo e quanto è durato". Ma nonostante i ricordi vani e fumosi, il concorrente non lesina di certo nei dettagli.

"Ho chiamato un taxi ma, in quelle condizioni, nessuno mi voleva caricare –continua nel suo racconto-. Ero una maschera di sangue. Per cercare di fuggire da lì ho dovuto chiamare l’autista di una mia amica, che tra l’altro era pure a New York quando sono stato aggredito. Ero solo e insanguinato". Tommaso Zorzi appare molto provato nel rivelare questa pagina così complicata del suo passato, per fortuna ha trovato in Stefania Orlando una spalla su cui piangere. "Una violenza è una violenza. È grave in entrambi modi", afferma.

Quanto raccontato da Tommazo Zorzi lascia nello sgomento tutto il pubblico del web. Una rivelazione che non passa inosservata che si unisce a quella di Maria Teresa Ruta, anch’essa molto grave, rivelata di fronte le telecamere.