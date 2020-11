E Wanda Nara conquista (di nuovo) i social. Così "inganna" il lockdown

È diventata in pochissimo tempo una vera icona di sensualità. Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante Mauro Icardi, grazie alla sua fulminate bellezza ha racimolato molti consensi tra il pubblico del web. Bellissima in quelle foto vagamente erotiche che condivide sul suo profilo Instagram, Wanda Nara sa come catturare l’attenzione dei suoi fan. E lo fa mettendo in mostra, ancora una volta, le sue forme giunoniche in una foto che ha fatto subito il giro del web. La moglie di Icardi con quello scatto, pubblicato nel corso della giornata di venerdì 6 novembre, e che ha totalizzato più 440mila "mi piace", così ha ingannato il regime di lockdown, almeno in senso figurato.

Con indosso solo una canottiera bianca e un paio di slip che lasciano ben poco all’immaginazione, Wanda Nara si mostra ancora una volta senza veli facendo andare in tilt il mondo di Instagram. La foto è stata scattata dall’armadio di casa, che è grande quasi come un appartamento comune, e accompagna lo scatto con una didascalia ad effetto. "Uff, che noia il lockdown", scrive la bella manager. Anche lei, come tutto il resto dell’Italia, è costretta rispettare le nuove regole imposte dal DPCM del Premier Conte che ha diviso l’Italia in tre zone. Wanda Nara, sicuramente, è finita nella zona rossa e causa forma maggiore non può essere libera di uscire di casa senza una valida giustificazione. E allora, impegna il suo tempo creando un filo diretto con i suoi fan più accaniti. E, postare una foto di questo tipo, è la risposta giusta.

Solo commenti di apprezzamento per lady Icardi. I suoi follower sono letteralmente impazziti dato che in molti hanno apprezzato la foto hot pubblicata su Instagram. Un coro unanime di “sei bellissima” che si ricorre in lungo e in largo sul suo profilo. Wanda Nara, però, è solita stuzzicare i fan con le sue forme ad alto tasso erotico. Oggi è toccato all’armadio di casa, altre volte ha pubblicato foto mentre era intenta a curare il suo corpo con sezioni estenuanti di palestra, oppure come quelle che sono state scattate questa estate che hanno messo in moto una lunga serie di polemiche. Wanda Nara è fatta così. O la si odia o la si ama. Le sue quotazioni, ovviamente, sono aumentate ancora di più dopo che lo scorso anno è diventata una sexy opinionista per il primo Grande Fratello condotto da Signorini.