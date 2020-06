Ecco cosa rivela la grafia di Belen e De Martino:

Belen Rodriguez La firma di Belen Rodriguez (qui la grafia) appare molto elegante e caratterizzata da una notevole pressione che vuol dire vitalità, cosa che senza dubbio la sorregge nell’attività che quindi porta avanti con grinta, determinazione e una buona dose d’ambizione. La lettera B del nome, esageratamente grande, indica che la figura paterna è stata introiettata come modello, facendo così da supporto nell’età della crescita per la sua realizzazione nel sociale. Sarebbe banale dire che Belen Rodriguez è stata anche favorita dalla “dea bellezza” e tuttavia ella ha saputo finalizzarla positivamente per la propria realizzazione nel mondo dello spettacolo. Donna dal temperamento sanguigno (vedi lettere grandi e tonde), denota passionalità, gioia di vivere e voglia di essere al centro dell’attenzione, per cui ha sempre bisogno di contatti per godere del piacere di sensazioni forti. La ricerca continua della novità dimostra che in lei c’è curiosità e sete di conoscere, doti che ella senza dubbio adotta senza peraltro mai trovare serenità (vedi lettere addossate le une alle altre). Impulsiva e calorosa, possiede, infatti, una scarsa tolleranza alla frustrazione per cui, laddove la tensione dovesse protrarsi nel tempo, ella pagherebbe lo stress con qualche somatizzazione.

Stefano De Martino La sottolineatura del nome (qui la grafia) mette in luce il desiderio di rimarcare la propria personalità soprattutto nell’ambito sociale. Il disordine che si nota, unitamente alla velocità delle lettere, rivela una gran voglia d’espansione di sé, vivacità d’azione e di pensiero e un’inquietudine di fondo che non gli permette soste. Ama essere protagonista e riconosciuto come tale per cui una forma narcisistica si è impossessata di lui per quanto riguarda la professione, ma nello stesso tempo lo sprona a trovare nella comunicazione e nei rapporti interpersonali risposte calorose (lettere grandi, disordine nel tratto, allungo un po’ sproporzionato nella lettera “f”). Inoltre, una certa impazienza non sembra potergli permettere soste di verifica e di controllo emotivo, lasciandosi facilmente prendere dall’empatia. Difficile trattenerlo fra quattro mura o limitarne il campo d’azione, poiché lo vivrebbe come una restrizione e una diminuzione di sé difficile per lui da accettare (grafia scorrevole, slanciata e firma sottolineata).

La coppia La difesa eccessiva di sé e il narcisismo, presenti in entrambi, li porta a un esasperato protagonismo, non favorendo l’accordo di coppia. Dalla grafia emerge troppa diversità anche nel mondo professionale: ecclettico lui, con un certo dinamismo che può renderlo affannato nel mettere a fuoco le sue caratteristiche artistiche, mentre lei è senza dubbio esasperatamente bisognosa di mantenersi a galla nel mondo dello spettacolo puntando tutto sulla propria fisicità.