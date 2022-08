"Ecco perché sono dimagrita così". La rivelazione di Arisa

Arisa è diversa, si sente meglio e si piace di più. Questo lo si può vedere anche dalle sue pagine sui social: Instagram e Facebook sono zeppe di sue foto bellissime, e sono più di un milione i fan che la seguono. Intervistata dal Corriere della Sera, raggiunta nel suo tour estivo lungo la Penisola, la cantante ha assicurato di fare colazione con caffelatte e cornetto, ma di stare attenta agli orari: “I carboidrati alle due. A cena niente lieviti perché devo cantare. In tour beviamo molta Red Bull”. Non segue nessuna dieta ed è dimagrita, come lei stessa ha confessato.

Il suo incredibile dimagrimento è dovuto a una importante delusione d’amore, in seguito alla quale è stata molto male e ha smesso di mangiare. Se prima era l’innamoramento a chiuderle lo stomaco, dopo è stato il dolore. Adesso, alla soglia dei quaranta, si piace più di quando aveva vent'anni.

Nessun nutrizionista

Con il suo Ero Romantica Little Summer Tour, Arisa tocca tutta l’Italia, senza sosta. O meglio, in programma c’è solo uno stop, obbligato, quello del 20 agosto per il suo compleanno che festeggerà con i suoi genitori in Basilicata. Sarà l’occasione per stare anche con sua sorella Sabrina, mentre l’altra lavora in Inghilterra. Tornando al suo cambiamento fisico, la cantante non sembra essere ossessionata dalla bilancia: “Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza” . Nessun nutrizionista l’ha seguita nel suo dimagrimento, tutto si basa sul suo stato d’animo, aiutata anche dal fatto che non le piace bere alcolici ed esagerare con le sigarette. Giusto un bicchiere di vino rosso per darle energia. Prima aveva una alimentazione disordinata, mangiava molti dolci e bibite zuccherate. La cantante ha spiegato di non essere una signorina canonica, e di sentirsi a volte più uomo che donna.

Un continuo cambiamento

Non si fa neppure molti problemi se non trova nessuno che ha il coraggio di amarla, conscia di non poter cambiare gli altri. Arisa non teme che le sue foto, prima che la immortalavano più in carne, e ora dimagrita, possano portare i suoi follower a pensare al tradimento, anche perché: “Michael Jackson da nero è diventato bianco e i suoi fan lo hanno capito. Chi scrive male sui social è frustrato. Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà. Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti”.