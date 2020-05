"Alla ricerca della libertà", spunta la biografia scandalo di Harry e Meghan

Una nuova bomba mediatica sta per essere sganciata sulla royal family britannica. Stavolta a costruirla con carta e parole di fuoco sarebbero stati Harry e Meghan, mossi dalla volontà di raccontare in un libro i retroscena della Megxit. Soltanto pochi giorni fa la biografia dei duchi di Sussex era una notizia non confermata, un’ipotesi di un possibile scandalo. Ora, stando a quanto riportato da Vanity Fair, ci sarebbe persino il titolo definitivo, “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, ovvero “Alla ricerca della Libertà: Harry e Meghan e la Costruzione di una Moderna Famiglia Reale”.

Già questo titolo è molto interessante, poiché pare contrapporre la royal family “ortodossa”, diciamo così, con quella dei Sussex che, però, non sono più altezze reali e dal primo aprile scorso non svolgono alcun ruolo a corte per conto della regina Elisabetta. Come già anticipato dal Daily Mail la biografia verrà pubblicata online il prossimo 11 agosto, ma la versione cartacea sarà disponibile dal 20 dello stesso mese. Il lavoro è firmato dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie e dalla produttrice Carolyn Duran. Su Amazon il libro può essere già preordinato e la relativa scheda di presentazione definisce la coppia "fiduciosa e influente". Il sito pubblica anche la copertina che mostra i Sussex insieme, durante uno dei loro impegni ufficiali, i volti rilassati e sorridenti.

Espressioni dietro alle quali si sarebbero nascosti per mesi attriti familiari e disagi, almeno stando alle rivelazioni promesse dalla biografia. I Sussex avrebbero fatto molta fatica ad adattarsi alla vita di corte e sembra che non abbiano ricevuto aiuti concreti dalla royal family. Il periodo che va dal loro matrimonio, avvenuto nel maggio 2018, alla Megxit ufficializzata nel gennaio 2020 sarebbe stato molto duro per i duchi, costellato da tante situazioni difficili da gestire. La coppia avrebbe cercato di resistere, di trovare un equilibrio, ma non vi sarebbe riuscita. Da qui la decisione di raccontare il “dietro le quinte” della loro vita apparentemente favolosa, svelando le divergenze con i parenti e i disaccordi.

Proprio le presunte confessioni di Harry e Meghan starebbero già scatenando un putiferio a Buckingham Palace. Se si fosse trattato di una semplice biografia non autorizzata, sarebbe stato più facile mettere a tacere eventuali scandali, oppure lasciar cadere ogni provocazione. In questo caso, invece, il problema è di ben altra portata, poiché sarebbero stati proprio il principe Harry e sua moglie a intrattenere una lunga conversazione con gli autori del libro. Sembra che la chiacchierata sia avvenuta lo scorso gennaio, forse subito prima di ufficializzare il loro addio ai Windsor e a Londra.

A pubblicare la biografia sarà la casa editrice “Dey Street Books”, del gruppo Harper Collins. Proprio l’editore commenta così questa prossima pubblicazione bomba: “Pochi conoscono la vera storia di Harry e Meghan e questa biografia promette di andare oltre i titoli dei giornali per rivelare dettagli sconosciuti della vita di Harry e Meghan insieme, dissipando le molte voci e le idee sbagliate che hanno afflitto la coppia” e prosegue: “Finding Freedom è un ritratto onesto, ravvicinato e disarmante di una coppia che non ha paura di rompere con la tradizione, determinata a creare un nuovo percorso lontano dai riflettori e dedicato a costruire un’eredità umanitaria che farà una profonda differenza nel mondo”.