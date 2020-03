Ed Sheeran chiude il suo pub e promette: ​"Continuerò a pagare i miei dipendenti"

La solidarietà in questa emergenza mondiale assume svariate forme. C’è chi ha riconvertito le proprie aziende per produrre mascherine e camici, chi ha incremento lo stipendio dei propri lavoratori come Giovanni Rana e chi, come Ed Sheeran, ha deciso di continuare a pagare gli stipendi dei suoi dipendenti costretti a stare a casa a causa della pandemia da Covid-19.

Il cantante britannico si è visto costretto a chiudere il suo pub ristorante nel cuore di Londra dopo l’ordine di quarantena imposto dal governo inglese. Ed Sheeran aveva inaugurato il suo locale a "Bertie Blossoms" a Notting Hill, lo scorso novembre ma oggi, a causa del coronavirus il locale, come migliaia di altri luoghi pubblici, è stato chiuso. Come riporta il quotidiano The Sun, però, Ed Sheeran ha assicurato ai suoi dieci dipendenti che il loro salario non sarà toccato e continueranno a percepire il loro stipendio per tutto il tempo che il locale resterà chiuso.