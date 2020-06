Elena Morali sbotta sui social: "Non mi faccio di niente". Poi mostra le analisi

Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia che vede protagonista Elena Morali e il suo ex Daniele Di Lorenzo. A distanza di mesi dalle accuse mossegli dal produttore - che sosteneva fosse finita in un brutto giro, vittima anche delle sostanze stupefacenti - la Morali è passata al contrattacco, fornendo prove e addirittura mostrando analisi.

Da mesi nei salotti televisivi di Barbara D'Urso tiene banco la querelle tra Elena Morali e il suo ex compagno Daniele Di Lorenzo, con il quale aveva avuto un flirt mentre era fidanzata con il comico Gianluca Fubelli detto "Scintilla". Dopo la rottura, tra i due c'erano state una serie di accuse (addirittura di ricatto) e denunce e lo scorso febbraio, poco prima della quarantena, Di Lorenzo c'era andato giù pesante, affermando che la Morali assumeva sostanze stupefacenti e che stava " finendo in mano di persone che la faranno finire come Sara Tommasi ".

Stanca dei continui attacchi e della durissime parole dell'ex compagno, Elena Morali ha pubblicato gli esiti dell'esame del dna sul suo profilo Instagram, smentendo le affermazioni di Di Lorenzo: " Questo esame sarebbe dovuto andare in onda a "Live! Non è la D'Urso" prima per il Covid, poi per la mancanza di tempo non è mai stato mostrato. Stanca di dover aspettare, dato che si parla della mia persona (e finché si parla di gossip mi vanno anche bene gli insulti ma sulla droga sono stata sempre contraria) ho deciso di farvi vedere la verità. Non ho mai assunto nulla. L’alprazolam è il comune Xanax) ".