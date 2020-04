Il duro attacco di Elena Morali: "Ho passato quasi un anno sotto i 'ricatti' di una persona"

Da qualche settimana, Elena Morali fa coppia fissa con Luigi Mario Favoloso. La loro relazione è iniziata all'interno degli studi Mediaset, dove si sono conosciuti per non lasciarsi più (per ora). Pare che l'imprenditore si sia impegnato in un serrato corteggiamento nei confronti della sua bella, portandola con lui in un viaggio avventuroso nell'affascinante Damasco. Innamorati e felici, ora i due trascorrono insieme la quarantena in un appartamento di Milano, condividendo gran parte della loro quotidianità. Ci sono stati alcuni bassi, alcune crisi in questa storia appena nata, ma tutto sembra essere stato superato dai due, che ora veleggiano felici nel mare dell'amore.

Sono entrambi reduci da un periodo molto complicato, che probabilmente ha lasciato in loro segni profondi. Luigi Mario Favoloso è alle prese con una causa legale con la sua ex fidanzata Nina Moric, che lo ha accusato di maltrattamenti e stalking. Da poco il giudice ha dato il via alle indagini e la modella è stata sentita in Questura a Milano, dopo aver raccontato i fatti per settimane in televisione. Elena Morali, invece, ha chiuso la sua complicata relazione con Scintilla, con il quale era vicina alle nozze, e con Daniele Di Lorenzo. Per qualche mese, infatti, la showgirl ha amato entrambi gli uomini e nell'indecisione li ha frequentati tutti e due, prima di chiudere la porta definitivamente a entrambi per dedicarsi completamente a Luigi Mario Favoloso. A uno dei due ex è dedicata una storia che la modella ha condiviso poche ore fa. Parole molto dure da parte di Elena Morali, che adesso ha voglia di riscatto.

" Ho passato quasi un anno sotto i 'ricatti' di una persona a cui tenevo, solo perché non accettava la mia natura. Ho perdonato, tanto. Mi ha distrutto quasi tutto. Una convivenza, in parte il lavoro, l'immagine, le amicizie, l'equilibrio, la stabilità. Ma ho perdonato ancora. Ha provato a farmi passare per pazza, per drogata. Ho fatto l'esame del capello per dimostrare a tutti che sono proprio pulita. Ho riperdonato. Perché? Perché quando amo, il mio cuore sa perdonare quasi tutto ", scrive Elena Morali su Instagram in un lungo sfogo nel quale mette nero su bianco, anche se in modo quasi criptico, gli ultimi avvenimenti della sua vita prima di incontrare Luigi Mario Favoloso. Le accuse della Morali non si fermano qui, ma continuano e si fanno ancora più dure: " Ha provato anche in questo periodo a farmi passare per bugiarda, e intanto stava facendo di tutto alle mie spalle. Parla di droga ed è il primo a farlo. Ma son cazzi suoi. Dice di avermi amato e mi pugnala alle spalle. E ancora oggi, per l'ennesima volta, ha ricominciato con i 'ricatti'. "