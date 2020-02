Luigi Favoloso a cena con Elena Morali: "È single, è bella, voglio conquistarla"

La coppia che non ti aspetti è pronta a riempire i rotocalchi di gossip. Luigi Favoloso e Elena Morali sorpresi a cena insieme all'estero ed è subito flirt. Lui è reduce dalla tormentata storia (fatta di presunte violenze e abusi) con Nina Moric, lei è ancora in mezzo a un triangolo amoroso che vede coinvolti il comico Gianluca "Scintilla" Fubelli e il produttore Daniele Di Lorenzo. Entrambi da mesi sono tra gli ospiti più richiesti nelle trasmissioni di Barbara D'Urso, ma oggi per loro potrebbe esserci un risvolto inatteso.



Nelle scorse ore Luigi Favoloso e Elena Morali sono fuggiti all'estero per concedersi una pausa, destinazione Beirut, città già conosciuta e visitata dall'ex di Nina Moric quando, a fine dicembre, scappò senza dare più notizie di sé. Il motivo della fuga all'estero sarebbe riconducibile all'attuale emergenza sanitaria da coronavirus, che sta paralizzando Milano e mezzo nord Italia. " Sono ipocondriaca - ha spiegato la Morali attraverso alcune storie Instagram - non ci vedo niente di male a visitare città nuove e lontane da questa situazione. Tra l'altro non lavoro in questo momento perché hanno rimandato tutte le registrazioni dei programmi ". La Morali, che stava registrando alcune puntate della nuova edizione di "Colorado" e di "Pomeriggio 5" è stata costretta, causa virus, a interrompere i suoi impegni, scegliendo così di scappare da Milano.

Poche ore dopo, nelle storie dei rispettivi profili Instagram, sia Luigi Favoloso che Elena Morali hanno condiviso foto e video in cui si mostrano insieme a cena. A chiarire i rapporti tra loro è stato Luigi Favoloso, che in un video social, ha raccontato: " Mercoledì scorso ho conosciuto una persona perché dovevo proporle delle foto da fare per un brand su Instagram. La sera l'ho invitata a cena, abbiamo cenato e mi è piaciuta tanto, piacerebbe a chiunque secondo me (girando il cellulare e riprendendo la Morali) e ho deciso di provare a conquistarla. È un mio diritto visto che è single ".



Tra loro sembra esserci, al momento, una semplice amicizia come ha tenuto a precisare Elena in un video successivo a quello di Luigi: " Non sto iniziando nessuna frequentazione amorosa, é solo un'amicizia però non ci sarebbe nessun male, mi sono dichiarata più volte single ". La bella showgirl ha comunque messo le mani avanti, lasciando uno spiraglio aperto a Luigi Favoloso e i teneri baci sulla guancia di Favoloso lo confermano.