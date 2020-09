Eleonora Incardona conquista i follower: è lei la nuova bellezza italiana?

Sta conquistando i social a colpi di like e di follower, che crescono di giorno in giorno. Lei è Eleonora Incardona, bellissima siciliana non ancora trentenne, che si sta facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio per la sua avvenenza ma anche per la sua disponibilità con i fan. Non passa giorno in cui Eleonora non risponda ai tantissimi messaggi di stima e di ammirazione che riceve sotto ogni sua foto. Per tutti, lei è la "cognata di Diletta Leotta" ma la Incardona è molto gelosa della sua privacy e nel suo profilo non mostra spesso questo aspetto della sua vita privata.

Uno dei pochi strappi alla regola l'ha fatto pochi giorni fa, pubblicando sul suo profilo due foto che la ritraggono circondata da 1000 rose rosse . Chi è il misterioso cavaliere che in uno slancio di romanticismo ha fatto questo regalo così impegnativo a Eleonora Incardona? Non è dato saperlo, la modella preferisce mantenere il più stretto riserbo attorno all'autore di un gesto così fortemente simbolico e si limita a ringraziarlo. Nessun indizio e nessuna possibilità di capire chi si possa celare dietro quelle bellissime 1000 rose rosse ma sicuramente si tratta di un corteggiatore che sa il fatto suo, visto il grande sorriso di Eleonora Incardona nelle due foto pubblicate su Instagram.

Se sulla sfera sentimentale la modella è così riservata, ciò non toglie che la Incardona possa essere attivissima sui social su altri aspetti. È una grande amante dello sport e nel suo profilo Instagram, che sta cavalcando verso i 500mila seguaci, non mancano post in cui la bella modella si allena per mantenere la linea invidiabile. Inoltre, Eleonora Incardona è una grande appassionata di calcio e tifa Juventus ma lo sport che le ha rubato il cuore è il golf. Negli anni ha raggiunto buoni risultati in questo sport, non particolarmente diffuso nel nostro Paese, soprattutto tra le donne. Un'altra grande passione di Eleonora Incardona sono gli orologi, settore nel quale oggi è anche imprenditrice.

Poliedrica e dalle mille passioni, Eleonora Incardona strega quotidianamente i suoi follower. In molti la paragonano a Diletta Leotta, con la quale condivide i natali siciliani. Sono due bellezze diverse e ammaliatrici, capaci di catturare l'attenzione dei follower e di incantarli. Eleonora Incardona incarna perfettamente il sapore mediterraneo e nonostante viva ormai a Milano e non più nella sua adorata Sicilia, ha mantenuto i tratti e l'essenza di quell'isola meravigliosa.