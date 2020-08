Mille rose rosse per l'influencer Eleonora Incardona. Ora è caccia al misterioso cavaliere

Un tappeto di rose rosse, esattamente mille, per Eleonora Incardona. Chi avrà mai fatto un regalo così impegnativo alla bellissima influencer? Non è dato saperlo, ma dall'ampio sorriso che la ragazza sfoggia nelle due foto pubblicate su Instagram, probabilmente è qualcuno che per lei è molto importante. La bellissima siciliana è circondata dai fiori e non lascia trapelare nulla sul possibile mittente nemmeno nella descrizione. " Grazie 1000 ", scrive Eleonora Incardona, accompagnando lo scatto con qualche hashtag che toglie ogni dubbio, se mai fosse rimasto, sul numero di rose ricevute.

La curiosità da parte dei suoi follower è tantissima. Gli oltre 420mila seguaci di Eleonora Incardona si domandano chi possa essere stato a omaggiarla di così tante rose rosse, simbolo di amore appassionato. Qualcuno nei commenti prova a giocare sulla simpatia affermando di essere ilartefice di un gesto così romantico e galante ma, visto il numero di persone che cercano di prendersene il merito, è difficile che tra loro ci sia il vero cavaliere capace di rendere così luminoso il volto di Eleonora Incardona. La giovane influencer, classe 1991, è molto riservata sulla sua vita privata e difficilmente rivelerà chi si cela dietro le. La Incardona non ama parlare del privato sui social, dove invece condivide con i suoi tantissimi follower alcuni momenti della sua giornata.

I post motivazionali, nei quali si mostra quasi sempre con il sorriso, sono sempre graditissimi dai suoi seguaci, così come quelli in cui mette in evidenza il fisico scultoreo, frutto di tanti esercizi, allenamento e di una vita sana. Eleonora Incardona è da poco tornata dalle vacanze ed è pronta a rimettersi in pista per un autunno di grande lavoro e di soddisfazioni ma intanto si gode il dolce retrogusto di un regalo che ha il sapore dei gesti d'altri tempi. Lo scatto dell'influencer tra le rose è stato commentato da tantissimi uomini ma anche donne, che hanno espresso sincera e ammirata invidia per la Incardona. D'altronde, tutte le donne sognano di ricevere, almeno una volta, un regalo come questo, non solo per la bellezza delle rose ma soprattutto per ciò che rappresentano, per l'impegno che simboleggiano.

In attesa di carpire indizi nascosti tra i post e le storie di Elenonare Incardona, i follower si accontentano di ammirarne la bellezza nei post quotidiani, dove lei non manca mai di rispondere ai sui ammiratori, mantenendo saldo il filo che la lega ai suoi tanti seguaci.