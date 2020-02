Elisa De Panicis indigna il web: "Mi manca l'aereo privato"

Dopo aver rivelato, in un intervento concesso a Pomeriggio 5 (talk-show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, ndr), di essere tornata single, Elisa De Panicis fa ancora discutere di sé. In rete, l'ormai ex concorrente del Grande fratello vip ha comunicato ai follower di sentirsi nostalgica dei viaggi fatti in aereo privato, lasciando quindi intendere che tornerebbe presto a viaggiare ancora così. E lo ha fatto scrivendo un messaggio a corredo di una nuova foto, postata sul suo profilo Instagram, che la immortala a bordo di un aereo mentre sfoggia le gambe affusolate e abbronzate.

Di recente aveva fatto parlare di sé per via di un altro suo gesto, compiuto a San Valentino per l'ex fiamma Andrea Denver, che è ancora un concorrente del Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nello specifico, durante la diretta del gioco dei "very important people" trasmessa nella serata di San Valentino, la modella aveva chiesto alla regia del reality di mostrare - al pubblico e all'ex veronese -una foto intima. L'immagine in questione la immortala insieme all'ex Denver, in un momento condiviso a letto. E il gesto compiuto per il gieffino veronese era, poi, stato criticato aspramente dal web e dall'opinionista televisiva di Pomeriggio 5, Karina Cascella. In queste ore, inoltre, anche il suo ultimo messaggio social è stato stigmatizzato dagli utenti della rete.

"Quanto mi manca la sensazione di poter viaggiare libera -ha scritto la De Panicis a corredo della sua nuova foto postata su Instagram-, prendendo un aereo privato e decidere all'ultimo di andare in qualche destinazione ... paradisiaca".

Visualizza questo post su Instagram in data: 19 Feb 2020 alle ore 10:48 PST

Dalle ultime parole riportate per iscritto -nella descrizione del suo nuovo post- evincerebbe che l'ex volto del Gf vip 4 senta forte il desiderio di tornare a viaggiare. Ma il suo messaggio ha scatenato non poche polemiche, in rete.

Sotto l'ultima foto postata dall'influencer, non sono, infatti, mancati i commenti critici del web. "Per quanto sei figa, sei stupida. Fatti 2 conti", ha scritto un utente. "Ti manca il piedistallo!" , ha esclamato un altro hater. Poi, si leggono anche i messaggi di chi lamenterebbe di non poter viaggiare in aerei privati: "Beata te Elisa, c'è chi non se lo può permettere"; "Quanto vorrei mancasse anche a me una sensazione del genere, ma poi ricordo che sono un poveraccio". E, infine, non mancano "complimenti", allusivi alla forma fisica dell'ex gieffina: "Bellissime gambe"; "Bona"; "Favolosa".

Elisa De Panicis conferma di essere single

In un collegamento televisivo concesso a Pomeriggio 5, l'ex concorrente del Grande fratello vip ha confermato l'incessante rumor sulla sua rottura con il difensore francese del Milan, Theo Hernández. "Ma non stai più con il calciatore Theo?", ha così incalzato Elisa De Panicis sulla sfera affettiva, Barbara d'Urso. E di tutta risposta, l'ex gieffina ha riferito alla conduttrice: "Ora sono completamente libera".