Elodie in versione acqua e sapone

Sono tanti i vip che, in questi difficili giorni di emergenza coronavirus, stanno condividendo sui loro canali social alcuni momenti della loro vita a casa. Tra questi anche la talentuosa Elodie Di Patrizi, cantante ma anche testimonial per diversi marchi, nonché un’autentica icona di stile, di fashion e di glamour.

Una delle esibizioni che più le fanno onore è stata senza dubbio quella del Festival di Sanremo 2020, dove si è mostrata agli occhi del pubblico italiano con mise molto femminili e sensuali, che hanno messo in netto risalto il suo fisico asciutta ma con tutte le curve rigorosamente al punto giusto. Un trucco sapiente e i capelli sistemarti ad arte, di color biondo platino, impreziositi da splendidi gioielli, hanno poi fatto il resto. Rendendola decisamente impeccabile.

Insomma, il fatto è che siamo abituati a vederla perfettamente truccata, con i capelli in ordine e con indosso abiti all’ultima moda e molto femminili, che mettono in risalto il suo splendido corpo. Ma ora, complice la quarantena, Elodie ha voluto mostrarsi in una versione del tutto inedita, ma che in fondo ci ricorda che non è poi così diversa da noi comuni mortali.

Poche ore fa, infatti, Elodie, con lo sguardo visibilmente assonnato e, pertanto, poco presente, ha voluto dare il buongiorno ai suoi fan, nonostante non fosse in gran forma. Con indosso ancora un abbigliamento da notte e senza nemmeno sorridere all’obiettivo, Elodie appoggia la guancia sulla mano come a voler indicare quanto sia ancora assonnata. "Sgualcita" , questa la parola che ha scelto la cantante di Amici per definire il suo aspetto totalmente al naturale. Ma al di là del fatto che non abbia sul viso alcun segno di make-up, ciò che fa sorridere sono i suoi capelli: visibilmente ricci e ribelli e non ben pettinati e neppure piastrati o fissati con il gel, come siamo soliti vederli durante le sue apparizioni mondane. Del resto, a causa della pandemia, persino le celebrità come lei non possono ricorrere al prezioso supporto di una parrucchiera.

Ma poco importa. I suoi quasi 2 milioni di follower hanno infatti gradito questa cartolina fotografica che, diversamente da Elodie, l’hanno trovata sempre al top! Un utente sottolinea così: "Ma comunque figa!" . E un altro: "Bellissima" . E ancora: "La semplicità!" , "E meno male che sei sgualcita…" , "Sgualcita, ma pur sempre in Versace" .

Infine, qualcuno ha fatto notare quanto sia difficile per i patiti dell'estetica e della cura del corpo stare a casa senza potersi prendere cura di sé. Per questo motivo, ha deciso di rivolgersi a Elodie e alla sua schiera di fan proponendo una petizione: "Facciamo una petizione. Prima riaprono parrucchieri ed estetisti e poi torniamo a lavoro!" .

