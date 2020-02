Elton John interrompe un concerto a Auckland: "La mia voce è partita"

Non sono momenti facili per Sir Elton John, costretto ad abbandonare il palco del suo ultimo concerto a Auckland. Dopo essersi esibito in una struggente versione di Candle in the wind, il cantautore inglese ha interrotto lo spettacolo e si è scusato con il suo pubblico, spiegando il dramma che sta vivendo a causa di una polmonite atipica.

Aveva in programma ben 25 canzoni allo Smart Stadium ma dopo la 16esima si è accasciato sul pianoforte e non è riuscito ad andare avanti. Non ha nemmeno cercato di nascondere le lacrime che hanno iniziato a rigare il suo viso, mentre il pubblico cercava di dargli conforto con un forte applauso. " Scusate, non sto bene, sono veramente dispiaciuto ", si è giustificato Elton John prima di lasciare il palco, mentre ancora il pubblico continuava a tributargli il suo omaggio. È rimasto fuori quasi dieci minuti, il tempo di riprendersi e di raccogliere le idee per tornare sul palco e parlare con tutti quelli che sono accorsi allo stadio per assistere a una delle sue memorabili perfomance.

" La mia voce è partita ", ha detto sommessamente il cantante una volta tornato sul palco, con un nuovo abito, per portare a termine il concerto. The show must go on, nonostante tutto, nonostante la fatica. Elton John ha portato a termine il suo spettacolo ma il pubblico ha percepito la grande fatica del cantante nell'eseguire le restanti 8 canzoni della scaletta. Un gesto, quello del cantautore inglese, fatto nel rispetto del suo pubblico e nella sua musica, ma forse a un costo troppo alto per la sua salute. Quello era il primo concerto di tre che Sir Elton John terrà nella città della Nuova Zelanda e nonostante le sue condizioni di salute si è deciso comunque di proseguire e portare avanti la tournée. Le prossime date nella città della Nuova Zelanda saranno il 18 e il 20 febbraio, quindi il cantante ha qualche giorno di riposo prima di tornare sul palco, nella speranza che migliorino le sue condizioni.