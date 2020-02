Emily Ratajkowski celebra il secondo anno di nozze

La bellissima Emily Ratajkowski ha utilizzato Instagram per celebrare il secondo anniversario di matrimonio con il marito Sebastian Bear-McClard: un'unione che la rende felice e innamorata e che vorebbe ripercorrere ogni giorno della sua vita. La modella ha condiviso sul social network le immagini principali della celebrazione, allegado anche un video esplicativo. I due si sono sposati due anni fa in tribunale e non perdono occasione per mostrare a tutti la loro gioia coniugale e la passione incredibile che li unisce.

Nelle immagini condivise, Emily appare magnificamente avvolta in un bellissimo completo giallo senape con tanto di cappello nero a falda larga e veletta. Un outfit inconsueto per un matrimonio ma sicuramente efficace per la giovane, sempre molto bella e affascinante in ogni occasione. Innamoratissima del marito Sebastian, la modella appare felice e appagata da questa unione che l'ha condotta rapidamente alle nozze, nonostante i due si frequentassero relativamente da poco tempo.

Emily è reduce dalla Fashion Week milanese, come mostrano le immagini delle sfilate che l'hanno vista protagonista anche al fianco dell'amica e collega Bella Hadid. Le due hanno trascorso insieme anche il loro tempo libero visitando con molto interesse la Fodazione Prada, dove hanno scattato una serie di foto, posando tra un'installazione e l'altra. La modella ha scelto il giallo senape anche per le escursioni meneghine, vestendo con grazia un morbido cappotto dalla scollatura importante e rivelatrice. In attesa di poter festeggiare con l'amato Sebastian il secondo anno di matrimonio.

Emily Ratajkowski è balzata agli onori della cronaca dopo aver partecipato al video di Robin Thicke, dove aveva posato in topless mostrando le sue curve morbide e abbondanti. Da quel momento la sua carriera ha preso velocemente il volo trasformandola in una figura richiestissima e amatissima: la fama le ha permesso anche di diventare imprenditrice di grido. La giovane è l'orgogliosa produttrice e disegnatrice di una linea di costumi e moda mare, per cui spesso posa sensualmente.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?