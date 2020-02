Emma Marrone consola una fan e si sfoga sul cancro: "Ci sono passata tre volte"

Lo scorso sabato 15 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di C'è posta per te, format condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E l'appuntamento tv in questione ha visto Emma Marrone intervenire in studio, per consolare una sua giovane fan. L'artista originaria di Firenze è stata invitata in trasmissione da parte di Pino, un uomo che ha organizzato una sorpresa con la complicità della produzione per la figlia Lidia, la quale ha accusato dei gravi problemi alla tibia. Nello studio del people-show di Maria De Filippi, Emma si è presentata insieme al padre Rosario, che le è stato vicino nei momenti più duri, ad oggi vissuti per via delle recidive del suo tumore all'utero e alle ovaie. Un male che le era stato diagnosticato, per la prima volta, quando aveva 25 anni. Lo scorso settembre 2019, poi, si era vista costretta a concedersi una pausa dalle scene musicali, in vista di un nuovo intervento chirurgico. Una delicata operazione, che ha avuto esito positivo. E nell'ultimo intervento televisivo, Emma ha voluto dispensare consigli per la destinataria della sua sorpresa.

"Io mi ritengo un buon padre, perché ho sempre lavorato tutto il giorno -ha raccontato al pubblico Pino, prima che venisse trasmesso dalla regia il video della consegna della sua posta a Lidia-, per garantire alle mie figlie tutto ciò che non potevo permettermi io. Che non sono nato in una famiglia agiata. Forse non le ho detto abbastanza 'ti voglio bene' e non ho guardato la tv con Lidia, perché pensavo che di tempo per farlo ce ne sarebbe stato". "Ma quando mi hanno detto, a settembre 2017, che doveva essere operata per un male alla tibia -ha concluso - e doveva fare un ciclo di chemio, ho riflettuto molto".

“So come ci si sente- ha quindi dichiarato, parlando di sé a Lidia, Emma-. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre (ride, ndr). Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo". E il suo intervento non è finito. Perché, poi, ha ancora una volta voluto incoraggiare la fan a godersi la vita: "So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela, perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”.

Parole emozionanti quelle spese da Emma per la sua fan, la cui reazione, tuttavia, ha fatto discutere il web. Diversi utenti, sui social-media, hanno contestato, infatti, che Lidia si fosse -a detta loro- dimostrata fredda nei riguardi della cantante accorsa in studio per consolarla. “Un po’ di entusiasmo figlia mia -si legge in un commento riportato in un tweet e destinato a Lidia-, hai Emma Marrone di fianco e che c***o”. “Ma alla ragazza piace davvero Emma? -si è, poi, domandato qualcuno-. Comincio ad avere dubbi, non sono più contenti come nelle scorse edizioni”. Infine, emerge anche il commento di chi, invece, prende le difese della giovane: “Raga sì, è una fan di Emma. È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta. Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?”.