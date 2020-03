Emma Marrone invita alla prevenzione del Coronavirus: "Seguite le regole"

L'emergenza Coronavirus che sta investendo il Bel Paese desta molta preoccupazione per la gente comune e non solo. C'è chi, tra i personaggi pubblici, ha preso le dovute precauzioni e invita tutti a prenderle, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi contagi da Covid-19. Come Chiara Ferragni che ha rinunciato di recente ai viaggi ed Elettra Lamborghini, che, reduce dal Festival di Sanremo, ha annullato alcuni eventi tra cui un meet&greet con i fan ideato in collaborazione con Douglas Italia. E nelle ultime ore, la vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi (trasmessa nel 2010, ndr), Emma Marrone, ha voluto lanciare un messaggio su Instagram, proprio circa l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e che rischia di far finire al collasso il sistema sanitario nazionale. La stessa ha comunicato al web che è importante seguire tutte le misure stabilite per prevenire l'aumento di contagi e vittime.

"Stiamo vivendo giorni davvero difficili, quelli che 'sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente'...", esordisce la cantante salentina, tra le righe della descrizione di un suo nuovo post condiviso sul suo profilo Instagram, che invita ad una riflessione sull'emergenza che sta mettendo in ginocchio l'Italia e sul fatto che occorre essere prudenti e avere senso civico.

E il suo messaggio social in questione prosegue con un caloroso abbraccio virtuale, destinato in particolare a medici e infermieri che stanno combattendo in prima linea il patogeno: "Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale... Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus! Seguite le regole... ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni! Con affetto. Emma (Video completo su IGTV) #luciblu #fortuna".

Emma Marrone e il vademecum del Ministero della Salute

L'ultimo messaggio social di Emma Marrone è riportato a corredo di un suo nuovo video, in cui l'artista -reduce da una battaglia personale combattuta contro una recidiva del tumore che l'aveva colpita a 25 anni per la prima volta- canta dal vivo alcuni versi del suo nuovo singolo, dal titolo Luci blu. Che la stessa ha dedicato al web, invitando così tutti a seguire meticolosamente le regole stabilite per la prevenzione della diffusione di nuovi contagi da Covid-19: "Girano così, le cose sai com'è/ Che sembra poi far tutto e invece non puoi fare niente/ Io ancora non ce l'ho/ La pillola del tempo/Che se la prendo torno/Torno e mi risveglio da te/E ci resto fino a quando/Non ho capito dove sbaglio/Finché non ho imparato a renderti felice".

Intanto, le regole stabilite per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus sono visibili nel vademecum rappresentato in un'infografica, che è stata pubblicata dal Ministero della Salute in rete.